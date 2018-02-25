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32 yıldır başkanlık yapıyordu, 4 yıl daha görev yapacak

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası´nın 38´inci Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ali Ateş (75), yeniden seçildi. 1986´dan beri 32 yıldır başkanlık görevini yürüten Ateş, 4 yıl daha görev yapacak
 

25 Şubat 2018, Pazar 23:21
32 yıldır başkanlık yapıyordu, 4 yıl daha görev yapacak
Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası´nın 38´inci Olağan Genel Kurulu, Kadir Has Kongre Merkezi´nde yapıldı. Seçimde mevcut Başkan Ali Ateş, Uğur Nasırlı, Hasan Odabaşı yarıştı. Adaylar, seçim öncesi hedeflerini anlatarak, oda üyelerinden destek istedi. Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçimde 1106 oy kullandı. Mevcut Başkan Ali Ateş, 672 oy alırken, rakiplerinden Hasan Odabaşı 279 ve Uğur Nasırlı ise 147 oy aldı, 8 oy ise geçersiz sayıldı.

REKORA İMZA ATTI

Böylece Ateş, bir kez daha oda başkanı seçilerek, bir rekora imza attı. 32 yıldır Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın başkanlığını yürüten Ateş, herhangi bir engel çıkmazsa 4 yıl daha başkanlık görevini yürütecek.


'VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM'

Seçim sonrasında zaferini kutlayan Ateş, destek veren herkese teşekkür ederek, "Bundan sonra da oda üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Ateş, "Esnaf için bugüne kadar ne uygunsa onu istedim. Tercihlerini bugüne kadar sağ olsunlar, hep benden yana kullandılar. Ben esnafımın gece gündüz yanındayım. Onların iyiliği, sağlığı için var gücümle çalışacağım. Hepsine binlerce teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler. Seçim esnafımız için hayırlı olsun" diye konuştu.

Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Ateş, Kayseri´de 1972-1983 yılları arasında Güven Partisi´nden Erciyes Belediye Başkanlığı da yaptı.

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)


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