33 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olay Gökçebey ilçesine bağlı Namazgah köyü Zalimler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 33 yaşındaki Ramazan Kocabacak'tan haber alınamadı. Bunun üzerine evine giden yakınları Kocabacak'ın yerde yattığını görünce durumu sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kocabacak'ın öldüğünü belirledi. Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç adamın ölüm sebebi yapılan otopsi sonucu belirlenecek.