350 milyon dolar kredi anlaşması imzalandı

Türk Eximbank ile Özbekistan Milli Bankası (National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan-NBU) arasında 250 milyon dolar tutarında rotatif bazlı kredi anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte Özbekistan için tahsis edilen ve 350 milyon dolara ulaşan kredi kullanılabilir hale geldi