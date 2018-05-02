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350 milyon dolar kredi anlaşması imzalandı

Türk Eximbank ile Özbekistan Milli Bankası (National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan-NBU) arasında 250 milyon dolar tutarında rotatif bazlı kredi anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte Özbekistan için tahsis edilen ve 350 milyon dolara ulaşan kredi kullanılabilir hale geldi

350 milyon dolar kredi anlaşması imzalandı
Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın imzaları, Türkiye'den Özbekistan'a gerçekleştirilecek mal veya hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan devlet garantisi altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti kapsamında, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve NBU Yönetim Kurulu Başkanı Alisher Mirsoatov tarafından Taşkent'te atıldı.

Bunun yanı sıra, söz konusu ziyaret kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen iş forumunda, Özbekistan'ın ikinci büyük bankası olan Uzpromstroybank ile 26 milyon dolar ve üçüncü büyük bankası olan Asaka Bank ile 24 milyon dolar tutarında kredi anlaşmaları imzalandı.


350 MİLYON DOLARIN TAMAMI KULLANILABİLİR HALE GELDİ


Geçen yıl Ziraat Bankası'nın iştiraki UT Bank ve NBU ile devlet garantisi aranmaksızın imzalanan anlaşmalarla birlikte Özbekistan için tahsis edilen toplam 350 milyon dolar tutarındaki ülke limitinin tamamı ihracat ve projeler için kullanılabilir hale geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Özbekistan'a açılan bu kredinin ve imzalanan kredi anlaşmalarının, kaybedilen yılların telafisi olarak iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların süratle, potansiyele uygun artırılmasına yönelik olarak önemli bir kilometre taşı olacağını bildirdi.


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