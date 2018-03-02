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36 yaşında kocasını kaybetti, holdingin başına geçti. İşte Türkiye'nin gizemli milyarderi Fatma Tuba Yazıcı

Bu yıl 100. yılını kutlayan Forbes’in her yıl yaptığı "En Zengin 100 Türk" listesinin sonuçları açıklandı. 40 kişilik listede Murat Ülker 4,7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken, kamuoyunun pek de tanımadığı sürpriz isimler listeye girdi.Bunlardan en dikkat çekici isim 'Gizemli Milyarder' başlığı ile Forbes'in kapağına taşıdığı Fatma Tuba Yazıcı oldu

02 Mart 2018, Cuma 07:35
36 yaşında kocasını kaybetti, holdingin başına geçti. İşte Türkiye'nin gizemli milyarderi Fatma Tuba Yazıcı
Bu yıl 100. yılını kutlayan Forbes’in her yıl yaptığı "En Zengin 100 Türk" listesinin sonuçları açıklandı. 40 kişilik listede Murat Ülker 4,7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken, kamuoyunun pek de tanımadığı sürpriz isimler listeye girdi. Bunlardan en dikkat çekici isim 'Gizemli Milyarder' başlığı ile Forbes'in kapağına taşıdığı Fatma Tuba Yazıcı oldu.


SERVETİNİ KISA SÜREDE KATLADI


1 milyar 100 milyon dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin 100 kişi arasında 35. sırada olan Fatma Tuba Yazıcı- Diler Holding'in patroniçesi. Eşinin ölümüyle 36 yaşında Diler Holding'in başına geçen Fatma Tuba Yazıcı, bir anda milyarlara hükmeder oldu. Başarılı bir iş kadını olan Fatma Tuba Yazıcı, servetini kısa sürede katladı.

Forbes, en zengin 100 Türk listesini açıkladı (Türkiye'nin en zenginleri)Forbes, en zengin 100 Türk listesini açıkladı (Türkiye'nin en zenginleri)

En zenginler listesine giren Fatma Tuba Yazıcı, Forbes tarafından medyadan uzak durması sebebiyle 'gizemli milyarder' olarak nitelendi.



 


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