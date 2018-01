37. Razzie Ödülleri adayları açıklandı (Altın Ahududu)

İşte adaylar!

Nazlı Erdol

Her yıl’dan bir gün önce açıklananya da nam-ı diğer, bu yıl da geleneği bozmadı veadaylıklarının açıklanmasına bir gün kalan yılın en kötülerine aday olan film, yönetmen ve oyuncuları açıkladı., Oscar’dan bir gün önce, 3 Mart’ta açıklanacak.BaywatchThe Emoji MovieFifty Shades DarkerThe MummyTransformers XVII: The Last KnightKatherine Heigl – UnforgettableDakota Johnson – Fifty Shades DarkerJennifer Lawrence – mother!Tyler Perry – BOO! 2: A Medea HalloweenEmma Watson – The CircleTom Cruise – The MummyJohnny Depp – Pirates of The Caribbean XIII: Dead Men Tell No TalesJamie Dornan – Fifty Shades DarkerZac Efron – BaywatchMark Wahlberg – Daddy’s Home 2 & Transformers XVII: The Last KnightJavier Bardem – Mother! & Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No TalesRussell Crowe – The MummyJosh Duhamel – Transformers XVII: Last KnightMel Gibson – Daddy’s Home 2Anthony Hopkins – Collide & Transformers XVII: Last KnightKim Basinger – Fifty Shades DarkerSofia Boutella – The MummyLaura Haddock – Transformers XVII: Last KnightGoldie Hawn – SnatchedSusan Sarandon – A Bad Moms ChristmasBaywatchBOO 2: A Medea HalloweenFifty Shades DarkerThe MummyTransformers XVII: Last KnightDarren Aronofsky – Mother!Michael Bay – Transformers XVII: Last KnightJames Foley – Fifty Shades DarkerAlex Kurtzman – The MummyAnthony (Tony) Leonidis – The Emoji MovieBaywatchThe Emoji MovieFifty Shades DarkerThe MummyTransformers XVII: The Last KnightHerhangi iki karakter, seks oyuncağı ya da seks pozisyonu kombinasyonu – Fifty Shades DarkerHerhangi iki insan, robot ya da patlamanın kombinasyonu – Transformers XVII: Last KnightHerhangi iki çirkin emoji – The Emoji MovieJohnny Depp ve Onun baymış içki rutini – Pirates of the Caribbean XIII: Dead Careers Tell No TalesTyler Perry ve eski rüküş elbisesi ya da bayık peruğu – BOO! 2: A Madea Halloween