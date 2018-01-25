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39 yıllık hasret mutlu sonla bitti

Bursa’da 76 yaşındaki bir anne, doğar doğmaz evlatlık verdiği kızına 39 yıl sonra kavuştu. Anne ve kızın buluşmasında duygusal anlar yaşandı

39 yıllık hasret mutlu sonla bitti
Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Geynik Mahallesi’nde 39 yıl önce doğum yaptığı gün eşini kaybeden Meryem Uğur (76) dünyaya gelen kızını bir akrabası vasıtasıyla hiç tanımadığı başka bir aileye evlatlık olarak verdi. Ailenin Nilüfer ismini verdiği bebek aileyle birlikte ilçeden ayrıldı.

39 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER


39 yıldır evlat hasretiyle yanıp tutuşan anne Meryem Uğur seneler sonra hiç görmediği kızının peşine düştü. Yeğenleri vasıtasıyla kızının izini Facebook’tan bulan anne, 39 yaşındaki kızı Nilüfer’in Bursa’da evlenip çocuk sahibi olduğunu öğrenince Bursa’ya geldi. İnternet üzerinden iletişim kurup 39 yıl sonra bir araya gelen anne kızın buluşmasında duygusal anlar yaşandı.



Hayatında ilk kez annesini karşısında gören Nilüfer B. ile anne 76 yaşındaki Meryem Uğur birbirine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

(Ali Erdem /İHA)


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