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3D yüz tarayıcı birkaç Android modelinde bulunacak ​

Apple’ın geçtiğimiz sene satışa sunduğu iPhone X’in en ayırt edici özelliği, TrueDepth destekli FaceID özelliğiydi. Bu özellik sayesinde iPhone X, yüzün 3 boyutlu haritasını çıkarabiliyordu

3D yüz tarayıcı birkaç Android modelinde bulunacak ​
Kullanıcıların bu özelliğe gösterdikleri ilgi, Android işletim sistemine sahip telefonların da bu tarz bir özellikle satışa sunulacağı yönünde bir algı oluşturdu. Fakat genel tablo, Apple dışındaki üreticilerin, bu özellik için pek de aceleci davranmadıkları yönünde.

Mobil Dünya Kongresi’nin yaklaşmasıyla birlikte, telefonlar hakkındaki sızıntı ve söylentiler de zirve yapmış durumda. Bu doğrultuda, 2018’de satışa sunulacak olan Android tabanlı amiral gemisi modellerinin büyük bir çoğunluğunda 3D yüz tarama özelliğinin bulunmayacağını söyleyebiliriz.

Hali hazırda yalnızca Huawei, bu konuda yapmış olduğu çalışmaları somutlaştırmış durumda. Yani 2018’de satışa sunulacak olan Huawei modellerinde FaceID benzeri bir özellik yer alabilir.
Huawei haricinde, Qualcomm’un da Xiaomi ve Vivo için 3D destekli yeni bir tarama teknolojisi üzerinde çalıştığı biliniyor. Fakat bu çalışmalarda ne kadar yol kat edildiği henüz netlik kazanmış değil.

Öte yandan, Samsung, LG ve Sony gibi üreticilerin FaceID benzeri bir teknoloji ile ilgilenmediklerini de zaten biliyoruz. En azından şimdilik bu firmaların bu tarz bir yeniliğe açık oldukları yönünde sızdırılan bir bilgi yok.

Sonuç olarak 2018’de satışa sunulacak olan Android tabanlı cihazların yalnızca birkaçında FaceID benzeri bir özellik bulunacağını söylemek, çok da yanlış olmayacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.
 

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