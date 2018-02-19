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4 ayaklı civciv, görenleri hayrete düşürdü

İzmir’de bir tavuk çiftliğinde yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri şaşkına çevirdi

19 Şubat 2018, Pazartesi 20:25
4 ayaklı civciv, görenleri hayrete düşürdü
İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde, yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv herkesi şaşırttı.

Mehmet Şınığ’a ait çiftlikte dünyaya gelen civciv, yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürüyor.


2 AYAĞINI KULLANAMIYOR


2 ayağını yere basan, diğer 2 ayağını aktif olarak kullanamayan civciv, diğer civcivler gibi rahat rahat gezebiliyor. Civcivi gördüğünde şoke olduğunu anlatan çiftlik sahibi Mehmet Şınığ, “Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Gördüğümüzde hepimiz şoke olduk. İnşallah sağlıklı bir yaşamı olur” dedi.

 


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