4 bifteğe 5 bin TL istediler... Bedeli ağır oldu

Venedik'te 4 Japon turiste kesilen 1100 euro hesap isyan ettirdi



'KAZIKLANAN' TURİSTLERE PARA İADESİ VE KONAKLAMA TEKLİFİ

Nazlı Erdol

isimli restorana kesilen ceza doğrudan şişirilmiş hesap için değil, restoranla ilgili şikayetin ardından yapılan teftişlerde belirlenen kural ihlalleri için verildi.gazetesi'nın haberine göre restoranın "yapısal ve gıda güvenliğiyle ilgili bazı kuralları ihlal ettiği" tespit edildi. Japon turistlerin 1143 euro'luk hesabın yalnızca kredi kartı slipine sahip olması nedeniyle de ayrıca bir inceleme başlatıldı.BBC Türkçe'nin haberine göre restoranın yasal bir gereklilik olmasına rağmen fatura kesmediği tespit edilirse vergi cezasına çarptırılması da söz konusu olacak.Öte yandan daha önce de benzerleri yaşanan bu gibi olaylar nedeniyle Venedik kentinin imajının zarar görmesinden rahatsız olan, Japon turistlere paralarını iade etme sözü verdi.Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada, "Venedik'in imajını kurtarmak adına ve bu Japon öğrenci grubundan özür dilemek için" ödedikleri hesap tutarının karşılanacağı belirtildi.de Japon öğrencilere 2 gece kentteki lüks bir otelde ücretsiz konaklama teklif etti.Geçen hafta Cuma günü yaşanan olayın ardından Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da bir açıklama yaparak, şikayetin inceleneceğini ve doğrulanması haline "sorumluların cezalandırılması için mümkün olan her şeyin yapılacağını" söylemişti.