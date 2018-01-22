4 bin 640 kez giriş yapılan ByLock'u inkar etti

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

DURUŞMA ERTELENDİ

Mehmet Nuri Turan

) kapsamında hakkında dava açılan tutukluyargılanmasına başlandı.Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ise salonda hazır bulundu.Ünal, savunmasında, hiçbir silahlı terör örgütüne üye olmadığını ileri sürerek ByLock kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.Mahkeme Başkanı İbrahim Altınkaynak'ın, "Telefonunda, ByLock'a 4 bin 640 defa giriş yapıldığı tespit edilmiş, buna ne diyeceksin?" sorusu üzerine Ünal, ByLock'u kullanmadığını öne sürerek, 4 bin 640 defa yapılan giriş tespitlerini de kabul etmediğini belirtti.Başkan Altınkaynak'ın, ByLock kullanıldığı yerleri gösteren HTS kayıtlarını okuması üzerine sanık Ünal, "HTS kayıtlarının tespit edildiği illerde bulundum. Bitlis-Tatvan, Mersin-Anamur görev yaptığım yerlerdi. Antalya-Konyaaltı ailemin yaşadığı yer, Ankara'da da bulundum." dedi.Kendisinin "Mor Beyin" mağduru olabileceğini iddia eden Ünal, 18 aydır tutuklu olduğunu, tahliyesine karar verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, sanık Ünal'ın tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.AA