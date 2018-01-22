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4 bin 640 kez giriş yapılan ByLock'u inkar etti

İlk kez yargıç karşısına çıkarılan FETÖ üyeliğinden tutuklu eski savcı, cep telefonundan 4 bin 640 kez giriş yapıldığı tespit edilen ByLock'u kullanmadığını öne sürdü

4 bin 640 kez giriş yapılan ByLock'u inkar etti
Antalya'daFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında dava açılan tutuklu eski savcının yargılanmasına başlandı.
Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık eski savcı Ümit Ünal, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ise salonda hazır bulundu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ


Ünal, savunmasında, hiçbir silahlı terör örgütüne üye olmadığını ileri sürerek ByLock kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.
Mahkeme Başkanı İbrahim Altınkaynak'ın, "Telefonunda, ByLock'a 4 bin 640 defa giriş yapıldığı tespit edilmiş, buna ne diyeceksin?" sorusu üzerine Ünal, ByLock'u kullanmadığını öne sürerek, 4 bin 640 defa yapılan giriş tespitlerini de kabul etmediğini belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ


Başkan Altınkaynak'ın, ByLock kullanıldığı yerleri gösteren HTS kayıtlarını okuması üzerine sanık Ünal, "HTS kayıtlarının tespit edildiği illerde bulundum. Bitlis-Tatvan, Mersin-Anamur görev yaptığım yerlerdi. Antalya-Konyaaltı ailemin yaşadığı yer, Ankara'da da bulundum." dedi.

Kendisinin "Mor Beyin" mağduru olabileceğini iddia eden Ünal, 18 aydır tutuklu olduğunu, tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Ünal'ın tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

AA


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