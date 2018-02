Senim Tanay

Adıyaman'da yaşayan Mehmet K., Gaziantep’te bir yakını aracılığıyla tanıştığı A.S. ile dini nikah kıydırıp evlendi.Mehmet K.’nın 4 bin lira başlık parası verdiği A.S., sabah saatlerinde parayla evden ayrılıp kaçmaya çalıştı.Mehmet K.’nın yakınlarının kovalamasıyla yakalanan A.S., polise teslim edildi.