4 bin lise öğrencisinden Yaşar Üniversitesi'ne ziyaret

Senim Tanay

etkinliği, 3 gün boyunca sürdü. Her akademik yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen etkinlik kapsamında çeşitli illerden gelen 4 bine yakın lise öğrencisi için 'örnek ders' uygulamaları yapıldı. Ayrıca öğrenciler için yurt dışı eğitim fırsatları konulu seminerler de düzenlendi.Devlet okulları ve kolejlerde eğitim alan lise son sınıf öğrencileri izlenimlerini şöyle paylaştı:Tüm üniversite adayı öğrenciler için tanıtım günleri oldukça yol gösterici oluyor. Üniversitenin akademik kadrosu, sosyal ve ulaşım olanakları gibi konularda rahatça bilgi sahibi oluyorsunuz. Kendisine bir yol çizen tüm adayların böyle olanakları değerlendirmelerini tavsiye ederim.Meslek lisesi öğrencisiyim ve üniversitelerin meslek yüksekokulları için tercihte bulunacağım. Üniversitenin olanaklarını yakından tanıma fırsatım oldu. Bu yüzden çok memnunum.Eğitimime yazılım mühendisliği bölümünde devam etmek istiyorum. Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen örnek ders uygulamasına katılarak ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumu düşündüm. yazılım mühendisliği bölümü tercihlerim arasında yer alacak.