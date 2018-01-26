4 euro için oğlunu merdivenlerden aşağı itti

Fransa’da bir baba aile birikiminden 4 euro çaldığı için oğlunu merdivenlerden aşağı itti

4 euro için oğlunu merdivenlerden aşağı itti
Fransa’nın kuzeydoğusunda bulunan Moselle bölgesinde Thionville mahkemesinde bir baba ve oğul davası görüldü.


OLAYI OKUL HEMŞİRESİ ORTAYA ÇIKARDI


Aile birikiminden 4 euro çaldı diye aile babası ortaokula giden oğlunu merdivenden aşağı itti. Olayı ortaya çıkaran okul hemşiresi, çocuğun yaşadıklarını anlatması üzerine görevlilere yasal süreci başlatılması için haber verdi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRME MECBURİYETİ KONULDU


Olaydan 8 ay sonra görülen davada ertelemeli 6 ay hapis ve 500 euro para cezası verilen babaya psikolojik tedavi görme mecburiyeti de konuldu.
 


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