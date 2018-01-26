4 euro için oğlunu merdivenlerden aşağı itti

Fransa
’nın kuzeydoğusunda bulunan Moselle
bölgesinde Thionville
mahkemesinde bir baba ve oğul davası görüldü.
OLAYI OKUL HEMŞİRESİ ORTAYA ÇIKARDI
Aile birikiminden 4 euro çaldı diye aile babası ortaokula giden oğlunu merdivenden aşağı itti. Olayı ortaya çıkaran okul hemşiresi, çocuğun yaşadıklarını anlatması üzerine görevlilere yasal süreci başlatılması için haber verdi.
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRME MECBURİYETİ KONULDU
Olaydan 8 ay sonra görülen davada ertelemeli 6 ay hapis ve 500 euro para cezası verilen babaya psikolojik tedavi görme mecburiyeti de konuldu.
Gizem Yetil