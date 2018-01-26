4 euro için oğlunu merdivenlerden aşağı itti



OLAYI OKUL HEMŞİRESİ ORTAYA ÇIKARDI

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRME MECBURİYETİ KONULDU

Gizem Yetil

’nın kuzeydoğusunda bulunanbölgesindemahkemesinde bir baba ve oğul davası görüldü.Aile birikiminden 4 euro çaldı diye aile babası ortaokula giden oğlunu merdivenden aşağı itti. Olayı ortaya çıkaran okul hemşiresi, çocuğun yaşadıklarını anlatması üzerine görevlilere yasal süreci başlatılması için haber verdi.Olaydan 8 ay sonra görülen davada ertelemeli 6 ay hapis ve 500 euro para cezası verilen babaya psikolojik tedavi görme mecburiyeti de konuldu.