4. kattan düşen 3 yaşındaki Eymen öldü

Malatya'da 4'üncü kattaki evin balkonundan düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

4. kattan düşen 3 yaşındaki Eymen öldü
Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede oturan Cihat ve Burcu çiftinin 3 yaşındaki oğlu Eymen Emin Karaman balkona çıktı. Balkonda oynarken dengesini kaybeden çocuk beton zemine düştü. Yaklaşık 12 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA


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