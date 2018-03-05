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4 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı

Türkiye olarak nefesimizi tuttuk  reyting sonuçlarının açıklanmasını bekledik. 4 Mart 2018 reyting sonuçları belli oldu. Survivor, Jet Sosyete ve Savaçı arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Survivor Total'de AB ve ABC puan türlerinde birinci oldu. İşte 4 Mart 2018 reyting sonuçları

4 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı
Türkiye 4 Mart 2018 reyting sonuçlarını nefesini tutmuş bekliyordu. Her hafta sonu olduğu gibi yine bu hafta sonu da pazar gecesi reytinglerde kıran kırana bir rekabet vardı. Vatandaşlar Survivor'ın mı yoksa Jet Sosyete'nin mi birinci olduğunu merak etti. Üstelik Savaşçı dizisi de potadaydı. Türk dizilerinin ve programlarının devam etmesinde adeta bir karar mekanizması olan reytingler yapımcıların da hayatında çok mühim bir yer teşkil ediyor. 4 Mart reyting sonuçları bu açıdan oldukça önem taşıyordu. Survivor Total'de AB VE ABC1 puan türlerinde birinci oldu. İşte sizlere 4 Mart 2018 reyting sonuçları
 

4 MART 2018 TOTAL'DE SURVIVOR BİRİNCİ



 


4 MART 2018 AB'DE SURVIVOR BİRİNCİ



 

4 MART 2018 ABC'DE SURVIVOR BİRİNCİ



 


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