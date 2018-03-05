4 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı

4 MART 2018 TOTAL'DE SURVIVOR BİRİNCİ



4 MART 2018 AB'DE SURVIVOR BİRİNCİ

4 MART 2018 ABC'DE SURVIVOR BİRİNCİ

Can Hakman

Türkiyenı nefesini tutmuş bekliyordu. Her hafta sonu olduğu gibi yine bu hafta sonu dagecesi reytinglerde kıran kırana bir rekabet vardı. Vatandaşlar'ın mı yoksa'nin mi birinci olduğunu merak etti. Üstelik Savaşçı dizisi de potadaydı. Türk dizilerinin ve programlarının devam etmesinde adeta bir karar mekanizması olan reytingler yapımcıların da hayatında çok mühim bir yer teşkil ediyor. 4 Mart reyting sonuçları bu açıdan oldukça önem taşıyordu. Survivor Total'de AB VE ABC1 puan türlerinde birinci oldu. İşte sizlere 4 Mart 2018 reyting sonuçları