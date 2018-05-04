4 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



TAM ALTIN NE KADAR?



DOLARDA SON DURUM

Dolar rekor kırdı! Dolar ne kadar? 4 Mayıs 2018 dolar kuru

ALTIN DÜN NASILDI?

3 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)



BORSADA SON DURUM

Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Haber Merkezi

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 4 Mayıs 2018 Cuma güncel altın fiyatları...İstanbul Kapalıçarşı'da 178,70 liradan alınan gram altın 178,90 liradan satıldı.577 liradan alınan yarım altın 587 liradan ve 288 liradan alınan çeyrek altın 293 liradan satıldı.Bin 178 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 197 liradan, 163 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 167 liradan, bin 151 liradan, tam altın bin 174 liradan, satıldı.Dün açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle bir anda 4,17'den 4,23'e fırlayan ve rekor kıran dolar, biraz önce 4.28 seviyesini görerek bir zirve daha yaptı.Dün gram altın 177,70 lira, çeyrek altın 291 lira, Cumhuriyet altını 1. 189 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftayı 178 lira seviyelerinde dengeledi.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,30'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 309,90 puanlık azalışla 102 bin 599 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira oldu.