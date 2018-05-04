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4 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Haftanın son işlem gününde altın piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte yatırımcısının yüzünü güldürdü ve haftayı yükselişle tamamladı. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? Yatırımcısı altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor

04 Mayıs 2018, Cuma 19:05
4 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 4 Mayıs 2018 Cuma güncel altın fiyatları...


GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı'da 178,70 liradan alınan gram altın 178,90 liradan satıldı.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


577 liradan alınan yarım altın 587 liradan ve 288 liradan alınan çeyrek altın 293 liradan satıldı. 


TAM ALTIN NE KADAR?

 
Bin 178 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 197 liradan, 163 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 167 liradan, bin 151 liradan, tam altın bin 174 liradan, satıldı.


DOLARDA SON DURUM


Dün açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle bir anda 4,17'den 4,23'e fırlayan ve rekor kıran dolar, biraz önce 4.28 seviyesini görerek bir zirve daha yaptı.
Dolar rekor kırdı! Dolar ne kadar? 4 Mayıs 2018 dolar kuruDolar rekor kırdı! Dolar ne kadar? 4 Mayıs 2018 dolar kuru
 

ALTIN DÜN NASILDI?


Dün gram altın 177,70 lira, çeyrek altın 291  lira, Cumhuriyet altını 1. 189 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftayı 178 lira seviyelerinde dengeledi.
3 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)3 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)


BORSADA SON DURUM


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,30'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 309,90 puanlık azalışla 102 bin 599 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira oldu.
Borsa haftayı düşüşle tamamladıBorsa haftayı düşüşle tamamladı


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