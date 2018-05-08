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'4. Murat' sahnelendi

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali kapsamında '4. Murat' adlı eseri sahneledi

'4. Murat' sahnelendi
Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahne alan Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrasını şef Sunay Muratov yönetti.

Okan Demiriş'in bestesini yaptığı, Ulusal Türk Operası repertuvarının seçkin örneği IV. Murat operası, Osmanlı tarihinin önemli bir dönemini, sarayın gizemli dünyasını, yaşanan çekişmeleri anlatıyor.

Üç perdede sahnelenen eserde, ayaklanan yeniçeri ve sipahiler, asilerin başı Topal Recep Paşa, Sultan Murat'ın annesi Kösem Sultan, Şehzade Bayezid, Sultan Murat'ın sadık hizmetkarı Dilfigar ve birçok tarihi şahsiyet canlandırıldı.



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