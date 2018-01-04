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4 Ocak 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişin ardından açıklandı. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da kazandıran numaralar belli oldu. İşte, 4 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

04 Ocak 2018, Perşembe 21:39
4 Ocak 2018 Süper Loto sonuçları
Süper Loto sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu. 8 haftadır devreden Süper Loto'da sonuçlar açıklandı. 17 milyon 806 bin TL'lik ikramiye bu haftaya devretmişti. Süper Loto'da bu hafta verilecek ikramiye tutarı 21 milyon TL'ye çıktı. Süper Loto'da bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. 21 milyon TL'lik ikramiyeyi bilen çıkmadı ve 9. kez devretti.

İşte kazanan numaralar 

3, 15, 20, 30, 40, 52


SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?


Süper Loto çekilişlerinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. Talihlilerden;
3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Pİyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.  Çekilişte 6 bilen çıkmazsa, ikramiye bir sonraki haftaya devreder. 6 bilen talihli çıkana kadar büyük ikramiyenin devri devam eder.
 

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