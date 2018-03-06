4. oyuncu değişikliğine izin çıktı

UEFA GELECEK SEZON UYGULAMAYA GEÇTİ

Erdinç Şahin

, önemli bir kural değişikliğine imza attıFutbol kurallarını belirleyen kurum müsabakaların uzatmaya gitmesi halinde 4. oyuncu değişikliği hakkını tanıyan yetkiyi verdi. Kural şimdilik’nda uygulanacak.’nde yarış devam ettiği için bu sezon kuralı uygulamak istemiyor. Ancak gelecek sezon bu organizasyonlarda maçın uzaması durumunda 4. oyuncu değişiliğini görebileceğiz.