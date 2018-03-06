4. oyuncu değişikliğine izin çıktı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB)
, önemli bir kural değişikliğine imza attı
Futbol kurallarını belirleyen kurum müsabakaların uzatmaya gitmesi halinde 4. oyuncu değişikliği hakkını tanıyan yetkiyi verdi. Kural şimdilik 2018 Dünya Kupası
’nda uygulanacak.
UEFA GELECEK SEZON UYGULAMAYA GEÇTİ
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi
’nde yarış devam ettiği için bu sezon kuralı uygulamak istemiyor. Ancak gelecek sezon bu organizasyonlarda maçın uzaması durumunda 4. oyuncu değişiliğini görebileceğiz.
Erdinç Şahin