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4. oyuncu değişikliğine izin çıktı

Futbol oyun kurallarını belirleyen kurum olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, maçın uzatmaya gitmesi durumunda takımlara bir oyuncu değişikliği hakkı daha tanınmasına izin verdi.

4. oyuncu değişikliğine izin çıktı
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), önemli bir kural değişikliğine imza attı

Futbol kurallarını belirleyen kurum müsabakaların uzatmaya gitmesi halinde 4. oyuncu değişikliği hakkını tanıyan yetkiyi verdi. Kural şimdilik 2018 Dünya Kupası’nda uygulanacak.
 

UEFA GELECEK SEZON UYGULAMAYA GEÇTİ


UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yarış devam ettiği için bu sezon kuralı uygulamak istemiyor. Ancak gelecek sezon bu organizasyonlarda maçın uzaması durumunda 4. oyuncu değişiliğini görebileceğiz.


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