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4 PKK'lının yerini İHA'lar tespit etti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen, biri mavi kategoride aranan 4 PKK'lı teröristin yerinin İHA ile tespit edildikten sonra, yapılan takip sonucu JÖH ekiplerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

4 PKK'lının yerini İHA'lar tespit etti
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde vatandaşın ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince etkisiz hale getirilen biri mavi kategoride aranan 4 PKK'lı teröristin bulunduğu mevkinin İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildiği belirtildi.

Dernek köyü Çalıbükü mezrasında duyarlı bir vatandaşın İl Jandarma Komutanlığına yaptığı ihbarın ardından dün saat 19.30'dan itibaren düzenlenen Özel Birlik Operasyonu'nda İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Diyarbakır sorumlusu Murat Üçer ile sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran'ın da aralarında bulunduğu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Soruşturma devam ederken operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı.


İHA İLE TESPİT EDİLDİLER


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, vatandaşın ihbarının ardından başlatılan çalışmada PKK'lı teröristlerin bulunduğu mevki İHA ile tespit edildi.

Alınan görüntülerden faydalanan güvenlik güçleri söz konusu bölgeye yönelik hava destekli operasyon başlattı.

Tespitin yapılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ekipleri helikopterle bölgeye sevk edildi.



Helikopter hareketliliğini duyan ve takip edildiklerini anlayan teröristler, bulundukları adresten kaçmak istedi.

Araçla söz konusu bölgeden uzaklaşmaya çalışan teröristlerin yine İHA ile takibi sürdü.

Güzergahlarının belirlenmesinin ardından teröristlerin bulunduğu aracın önü jandarma ekiplerince kesildi.

Teröristlerin araçtan ateş açması üzerine çıkan çatışmada İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Diyarbakır sorumlusu "Eylül Ergani" kod adlı Murat Üçer (33) ile sözde bölge sorumlusu "Botan" kod adlı Veli Taşkıran'ın (35) yanı sıra "Brüsk Elih" kod adlı İhsan Ekinci (22) ve Veysel Çelik etkisiz hale getirildi.

AA

 


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