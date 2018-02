4 Şubat Dünya Kanser Günü: 2017’de Türkiye’de 160 bin kişi kansere yakalandı

"2017’de Türkiye’de kansere yakalanan insan sayısı 160 bin"

"6 bin kadar kanserin obezite nedeniyle ortaya çıktığı gösterilmiştir"

"Meme, kolon ve prostat kanseri gibi kanserlerde cerrahi ön plandadır"

Nazlı Erdol

nedeniyleveişbirliğinde düzenlenen etkinlikte,’nün önde gelen isimleri ve onkoloji konseyi bir araya geldi düzenlendi. Etkinliğe, Medicana International İstanbul Hastanesi yöneticileri akademisyenler, doktorlar, yerel siyasetçiler, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte kanserin nedenleri, tedavi yöntemleri, en ç ok görülen kanser tipleri ve farkındalık konuları konuşuldu. Etkinlik sonrası onkoloji bölümünde tedavi gören hastalar ziyaret edilerek moral verildi ve hediyeler dağıtıldı. Ziyaretin ardından her biri farklı kanseri temsil eden renkli balonlar havaya uçurularak kansere dikkat çekildi.nedeniyle etkinlik düzenlediklerini belirten, "Amacımız, insanlarımızda kanser yönünde bir farkındalık oluşturmak. Kanser taraması ve tanısı konusunda hastalarımızı ve insanları bilinçlendirmek"dedi.Dünyada her yıl 17 milyon kişinin kansere yakalandığının bilgisini veren Prof. Dr. Tokatlı, "Bunların 8 milyonunedeniyle kaybedilmektedir.’de 2017 yılında kansere yakalanan hasta sayısı 1 milyon 700 bindir.’de ise bu rakam 160 bindir. Erkeklerde, kadınlara göre yüzde 20 daha fazla kanser görülmekte. Ayrıca erkeklerde en sık gördüğümüztürleri;vedir. Kadınlarda isevekanseridir. Kadınlardane yakalama ve ölüm oranları artmaktadır. Çünkü kadınlar daha fazlatüketmeye başlamıştır. Halbuki erkeklerde akciğer kanserinde ölüm oranların azalmaktadır. Çocuklarda en sık gördüğümüz kanser isedir. Arkasındanvegelmektedir" şeklinde konuştu.Tarama programlarına katılmanın kanserden korunmak için en önemli etkinliklerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tokatlı, "Kanserden korunma özellikle halkımızı bilinçlendirme yönünde olur. Kansere sebep olan etkenleri bilmek önemlidir.ve tütün mamullerinin azaltılması ya da yasaklanması gerekmektedir.ile savaş çok önemli. Çünkü 6 bin kadar kanserin obezite nedeniyle ortaya çıktığı gösterilmiştir. Demek kiile savaş ikinci planda geliyor. Fizik egzersizlerin artırılması, teşvik edilmesi ve halkımızın tarama programlarına katılımı arttırılması gerekir. Kanserde erken tanı çok önemlidir. Bunu sağlayan tarama programlarıdır. Tarama programlarıtarafından(KETEM),vetarafından yürütülmektedir. Tedaviler, erken tanı yapılınca oldukça kolaydır ve kişini hayatını kurtarır" diye konuştu.Kanserde tedavi konusuna değinen Prof. Dr. Tokatlı, "Meme, kolon ve prostat kanseri gibi kanserlerde cerrahi ön plandadır. Cerrahi yapılamayan hastalarda radyoterapi, kemoterapi ve hormon tedavileri ülkemizde ve hastanemizde yapılmaktadır. Kolon kanserlerinde ve meme kanserinde ameliyat önem arz eder. Özellikte erken tanıda kadınlarımızın 3’de 2’sinin memesi korunabilmektedir. Yani memenin tümü değil, bir kısmı alınmakta ve böylece hastalarımız memeleri ile hayatını idame edebilmektedir. Enken evrede prostat kanserinde radyoterapi, cerrahiye eş değerdir. O yüzden illaki cerrahi olması gerekmez. Radyoterapi ile de kür sağlanabilmekte" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Tokatlı sözlerini şöyle sonlandırdı:"Halkımızın kanser konusunda farkındalığını arttırmak için kamu spotları çok önemli. İkinci olarak tarama programlarının yaygınlaşması, Aile Sağlık Merkezlerinin bu konuda halkımızı bilinçlendirmesi çok önemli. Halkımızın bilinçlenip kendi vücudunda oluşacak herhangi farklı bir şikayeti mutlaka aksatmadan doktora giderek takibini yaptırması gereklidir".Etkinlikte konuşan Kaymakam Mehmet Okur, "Yaşadığımız dünyada gelişmiş teknoloji ile hayatımızı kolaylaştırsak da maalesef önemli olumsuz etkenleri beraberinde getiriyor. Stres, kullandığımız telefonlar ve bilgisayarlar gibi teknolojik unsurlar hayatımıza olumsuz etkenlerdir. Bunların yanında insanların gözünün aç olmasından kaynaklanan aşırı kazanç hırsı da var. Bunlar maalesef dünyayı yaşanamaz hale getiriyor. Yediğimiz ürünlerin genetik yapısının değiştirilmesi olumsuzlardan bir tanesi. Burada da toplumsal duyarlılığın oluşmasının gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar beslenmesine çok dikkat etmelidir. Burada görev bizlere ve ailelere düşüyor" dedi.Etkinlikte konuşan bir diğer isim Başkan Vekili Ömer Şatır ise, "Sağlık önemli ve bu konuda farkındalık oluşturmak çok önemli. Siyasetimiz ne olursa olsun, ırkımız ve dinimiz ne olursa olsun önemli değil. Kanser ve diğer hastalıklar için hepsini bir kenara bırakıp birlikteliğimizi sağlamamız gerekir. Dünyada sağlığı bozacak etkenler çoğaldı. Bu etkenlere karşı koyabilecek birlikteliği sağlayabilmek adına buradayız"dedi.