40 kilometre menzilli Hawk füzeleri Afrin'e kilitlendi (Hawk füzesi nedir?)

HAWK FÜZESİ NEDİR?



HAWK'LARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yusuf Cevahir

Afrin operasyonu öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, sınırın sıfır noktasında bulunan 40 kilometre menzilli Hawk füze bataryaları, Afrin’in ilçelerine kilitlenmiş durumda.Afrin operasyonu kapsamında Hatay’ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı’daki birliklere zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ederken, sınır karakollarında ise alt yapı ve savunma sistemleri en üst düzeye çıkartıldı.Afrin’e sınır komşusu olan Kırıkhan ilçesindeki 12. Hawk Batarya Komutanlığı'nda bulunan çok sayıda Hawk füze bataryasının da namluları Afrin’in Qude, Ma’mal Üshangi ve Sate ilçelerine doğrultulmuş pozisyonda.Hava savunma sistemleri arasında önemli bir yeri olan Hawk füzelerinin 40 kilometre menzili bulunuyor. Hawk füzeleri Suriye sınırından gelebilecek tehditlere karşı sınırda hazır bekletiliyor.Açık adı "Homing All the way to Kill" olan Hawk'lar standart lançerinden üç füze taşıyor. Improved (Geliştirilmiş) HAWK`ın motor perfomansı artırılmış, elektronik harbe karşı korunması da en üst düzeye çıkarılmıştır. Azami azami irtifası ise 18 kilometredir.5,07 m0,87 m1,19 mKatı sıvı yakıt3 Mach (Sesin 3 katı)