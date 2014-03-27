Özellikle Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Costa'yı Chelsea dün akşam oynadıkları Granada maçında izledi.



25 yaşındaki Costa'yı bu transfere ikna etmek yeterli olmayabilir. Atletico bonservis bedelinde zorluk çıkartmasa bile gelecek için yaptıkları planda halen kontratı Chelsea'de bulunan ve Atletico'da kiralık oynayan Thibaut Courtois'yı mukaveleli futbolcu olarak renklerine katmak istiyor.



Chelsea kulübü ise Courtois'yı Peter Cech'in yerine kaleye monte etmek amacında. Costa transferi için Chelsea'nin takas için kullanacağı Fernando Torres 2001-2007 seneleri arasında oynadığı eski takımına dönebileceğini daha önce belirtmişti.



Brezilya doğumlu Costa İspanya milli takımını tercih etmiş ve 28 Şubat'ta İtalyaya karşı oynamıştı.



DROGBA HARİCİNDEKİ TRANSFERLER



Chelsea kulübü son senelerde Didier Drogba haricinde kadrosuna kattığı transferlere bir göz atalım. Crespo, Mutu, Kezman, Shevchenko, Torres. Eto'o ve Demba Ba'dan tam verim aldıkları söylenemez.



87 maçta 39 gol kaydeden Costa bu yüzden Chelsea'nin gol yollarındaki ilk tercihi.



Chelsea'nin bir senelik kontrat için 7 Milyon Pound ödediği Eto'o Malaga'ya dönüyor. Demba Ba ise şimdiden kendine kulüp arıyor