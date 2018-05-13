41 tesis iki haftada hizmete girdi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, iki hafta içinde ziyaret ettiği 17 il ve ilçede, yapımı tamamlanan 41 tesisin açılışını yaparken, 134 yeni tesisin de temelini attı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu 25 Nisan-12 Mayıs'ta, başta Bakanlığa ait Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait tesislerin teme atma ve açılış merasimlerine katıldı.

Ankara'nın Kahramankazan, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ve Başmakçı, Bolu'nun Abant, Muş'un Malazgirt ilçeleri ile Tekirdağ, İstanbul, Kütahya, Isparta, Burdur, Denizli, Düzce, Çanakkale, Balıkesir, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenlerde hizmete alınan ve temeli atılan tesisler, içme suyundan sulamaya, enerjiden taşkın korumaya, ağaçlandırmadan ormancılık çalışmalarına kadar pek çok hizmet alanını kapsıyor.

Bakan Eroğlu'nun açılışını yaptığı ve temelini attığı 175 tesisin toplam yatırım bedeli 4 milyar 750 milyon lirayı buluyor.