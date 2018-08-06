437 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özalp ilçesi çıkışında oluşturulan uygulama noktasında, sürücüsünün durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 19 bidon içinde 404 kilo 345 gram sıvı likit eroin ile 33 kilo 597 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan toplam 437 kilo 942 gram eroin ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. DHA



