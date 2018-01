44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri adaylar listesi

44. Altın Kelebek ödülleri saat kaçta hangi kanalda? Altın Kelebek ödülleri hakkında…

Elif Bayram

Bu yıloylamasında bir ilk gerçekleşecek.jürisi tarafından belirlenen adayların yanı sıra, halk, kendi adayını aday listesine ekleyerek oyunu kullanabilecek.En yüksek oy oranına sahip adaylar, oylamanın ikinci ayağında yer alarak bu yılın kazananlarından biri olmak için yarışacak.'nde ödüller sahipleri ile buluşacak. İşte televizyon ve müzik dünyasına damga vuran isimlerin yer aldığı adaylar listesi:Adı Efsane (Kanal D)Anne (Star TV)Arka Sokaklar (Kanal D)Aşk ve Mavi (Atv)Bir Deli Sevda (Show TV)Bizim Hikaye (Fox)Bodrum Masalı (Kanal D)Bu Şehir Arkandan Gelecek (Atv)Cesur ve Güzel (Star TV)Cesur Yürek (Show TV)Çoban Yıldızı (Fox)Deli Gönül (Fox)Diriliş Ertuğrul (TRT1)Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Atv)Fazilet Hanım ve Kızları (Star TV)Hayat Şarkısı (Kanal D)İçerde (Show TV)İsimsizler (Kanal D)İstanbullu Gelin (Star TV)Kalbimdeki Deniz (Fox)Kalp Atışı (Show TV)Kanatsız Kuşlar (Atv)Kara Sevda (Star TV)Kırgın Çiçekler (Atv)Meryem (Kanal D)Muhteşem Yüzyıl Kösem (Fox)Ölene Kadar (Atv)Payitaht Abdülhamid (TRT1)Poyraz Karayel (Kanal D)Rüya (Show TV)Savaşçı (Fox)Söz (Star TV)Vatanım Sensin (Kanal D)Yeni Gelin (Show TV)Aslı Enver – İstanbullu GelinAyça Ayşin Turan - MeryemBensu Soral – İçerdeBergüzar Korel – Vatanım SensinBerrak Tüzünataç - FiBurcu Biricik - Hayat ŞarkısıBurcu Kıratlı – Aşk ve MaviBurçin Terzioğlu – Poyraz KarayelBüşra Develi - FiCansu Dere- AnneCansu Tosun - Bir Deli SevdaDeniz Baysal – Fazilet Hanım ve KızlarıDeniz Çakır - Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazDilan Çiçek Deniz - Bodrum MasalıEbru Özkan – ParamparçaEce Uslu – Dayan YüreğimEzgi Eyüboğlu - Payitaht: AbdülhamidFahriye Evcen – Ölene KadarHazal Filiz Küçükköse – RüyaHazal Kaya – Bizim HikayeLeyla Lydia Tuğutlu – Bu Şehir Arkandan GelecekMelis Tüzüngüç – Kanatsız KuşlarMeryem Uzerli – Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazMiray Daner – Vatanım SensinNazan Kesal - Fazilet Hanım ve KızlarıNeslihan Atagül - Kara SevdaNur Sürer - MasumNurgül Yeşilçay- Muhteşem Yüzyıl KösemOya Akar – Arka SokaklarÖykü Karayel – Kalp AtışıÖzge Özberk – Kalbimdeki DenizÖzlem Conker – Payitaht: AbdülhamidSelin Şekerci – Çoban YıldızıSerenay Sarıkaya - FiSimay Barlas- Adı EfsaneŞevval Sam - Bodrum MasalıToprak Sağlam - Bodrum MasalıTuba Büyüküstün - Cesur ve GüzelTuvana Türkay – Deli GönülTülin Özen – MasumYıldız Çağrı Atiksoy – SavaşçıAli Atay – MasumAli İl- Ver Elini AşkAras Bulut İynemli – İçerdeBerk Oktay – SavaşçıBirkan Sokullu – Hayat ŞarkısıBoran Kuzum – Vatanım SensinBurak Deniz – Bizim HikayeBurak Özçivit - Kara SevdaBülent İnal –Payitaht: AbdülhamidCansel Elçin – Dayan YüreğimCem Yiğit Üzümoğlu – Adı EfsaneCeyhun Mengiroğlu – RüyaÇağatay Ulusoy – İçerdeÇağlar Ertuğrul - Fazilet Hanım ve KızlarıÇetin Tekindor – İçerdeEmrah – Aşk ve MaviEngin Akyürek – Ölene KadarEngin Altan Düzyatan – Diriliş ErtuğrulErdal Beşikçioğlu – Adı EfsaneErkan Kolçak Köstendil - Bir Deli SevdaErkan Petekkaya - KayıtdışıErkan Petekkaya – ParamparçaFurkan Andıç - MeryemGökhan Alkan – Kalp AtışıHakan Boyal – Payitaht: AbdülhamidHalit Ergenç – Vatanım SensinHaluk Bilginer - MasumHilmi Cem İntepe – Bodrum Masalıİlker Kaleli – Poyraz KarayelKerem Bürsin - Bu Şehir Arkandan GelecekKıvanç Tatlıtuğ – Cesur ve GüzelKutsi – Kalbimdeki DenizMehmet Günsür - FiMurat Ünalmış – Deli GönülOkan Yalabık - MasumOktay Kaynarca – Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazOzan Güven - FiÖzcan Deniz – İstanbullu GelinÖzgür Ozan – Arka SokaklarŞevket Çoruh – Arka SokaklarŞükrü Özyıldız – Çoban YıldızıTimuçin Esen – Bodrum MasalıTolga Sarıtaş – SözUğur Güneş – İsimsizlerÜmit Kantarcılar - Kanatsız KuşlarZafer Ergin - Arka SokaklarAşk Laftan Anlamaz (Show TV)Ateşböceği (Star TV)Çocuklar Duymasın (Kanal D)Dolunay (Star TV)Güldür Güldür Show (Show TV)Güldüy Güldüy Show Çocuk (Show TV)Hangimiz Sevmedik (TRT1)Hayat Bazen Tatlıdır (Star TV)Kiralık Aşk (Star TV)No: 309 (Fox)Seksenler (TRT1)Seven Ne Yapmaz (Atv)Seviyor Sevmiyor (Atv)Şevkat Yerimdar (Fox)Türk Malı (Star TV)Ver Elini Aşk (Kanal D)Aylin Kontente - Güldür Güldür ShowBirce Akalay – Hayat Bazen TatlıdırBurcu Binici – Türk MalıDemet Özdemir – No:309Doğa Rutkay – Güldür Güldür ShowElçin Sangu – Kiralık AşkHande Erçel – Aşk Laftan AnlamazHasibe Eren – Türk Malıİrem Sak - Güldür Güldür ShowNergis Kumbasar – Türk MalıNilay Deniz - AteşböceğiÖzge Gürel - DolunayPınar Altuğ – Çocuklar DuymasınSelen Soyder – Hangimiz SevmedikSeren Şirince – Seven Ne YapmazSevda Erginci – Ver Elini AşkZeynep Çamcı – Seviyor SevmiyorAli İl – Ver Elini AşkAlper Kul - Güldür Güldür ShowBarış Arduç – Kiralık AşkBurak Deniz – Aşk Laftan AnlamazCan Yaman - DolunayÇağlar Çorumlu - Güldür Güldür ShowFurkan Palalı – No: 309Gökhan Alkan – Seviyor SevmiyorMehmet Ali Erbil – Türk MalıAtilla - Güldür Güldür ShowOnur Buldu - Güldür Güldür ShowÖzgürcan Çevik – Şevkat YerimdarSeçkin Özdemir - AteşböceğiŞafak Sezer – Türk MalıTamer Karadağlı – Çocuklar DuymasınUfuk Özkan – Hayat Bazen TatlıdırYusuf Çim – Seven Ne Yapmaz(1 ve 2. Sezon) Çağrı Vila Lostuvalı, (3. Sezon) Osman Taşçı – Poyraz Karayel(1. Sezon) Devrim Yalçın, (Sonrasında) Başak Soysal – Adı Efsane(1. sezon) Osman Kaya, (2. sezon) Volkan Kocatürk - İsimsizler(İlk önce) Murat Saraçoğlu, (son olarak) Gökçen Usta – Fazilet Hanım ve KızlarıAli Bilgin - Cesur ve GüzelAysun Akyüz Mehdiabbas – Kalbimdeki DenizAytaç Çiçek – Kalp AtışıBarış Erçetin – MeryemBarış Yöş – AteşböceğiBora Tekay – Çocuklar DuymasınBora Tekay – SeksenlerBülent İşbilen – Şevkat YerimdarCem Karcı – Hayat ŞarkısıCemal Şan – RüyaCevdet Mercan – KayıtdışıÇağatay Tosun - Muhteşem Yüzyıl KösemÇağrı Bayrak – DolunayÇağrı Vila Lostuvalı – Bu Şehir Arkandan GelecekDeniz Çelebi Dikilitaş – Dayan YüreğimDeniz Yılmaz – U. Hakan Eren – Ver Elini AşkDurul Taylan, Yağmur Taylan – Vatanım SensinEmre Kabakuşak – Cesur YürekErsoy Güler – Yeni GelinFeride Kaydan – Ölene KadarHakan Arslan – Aşk ve MaviHakan İnan – Bir Deli SevdaHasan Tolga Pulat – No: 309Hilal Saral - Kara SevdaJale Atabey – Türk MalıKemal Uzun – Kanatsız KuşlarMehmet Ada Öztekin - Bodrum MasalıMeltem Bozoflu – Güldür Güldür ShowMetin Balekoğlu – Hangimiz SevmedikMetin Günay – Diriliş ErtuğrulMurat Saraçoğlu - SavaşçıMüge Uğurlar – Aşk Laftan AnlamazOnur Tan – Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazOrhan Oğuz – Arka SokaklarOrhan Oğuz – Arka SokaklarSelim Demirdelen – Berat Özdoğan – Deli GönülSerdar Akar – Payitaht AbdülhamidSerdar Gözelekli – Bizim HikayeSerkan Birinci - Kırgın ÇiçeklerTuğçe Soysop – Güldüy Güldüy Show ÇocukUluç Bayraktar – İçerdeYağız Alp Akaydın – SözZeynep Günay Tan, Deniz Koloş - İstanbullu Gelin(1. Sezon) Mustafa Burak Doğu, Serkan Birlik, Ayça Mutlugil, Hale Çalap (2. Sezon) İki Kelime Yazı Grubu – İsimsizlerAlphan Dikmen – Başak Angigün – Hangimiz SevmedikAslı Zengin, Banu Zengin – No:309Aysun Erdoğan, Redife Zerener, Banu Tekcan, Gökhan Korkusuz – Adı EfsaneBaşar Başaran, Emre Özdür – Bodrum MasalıBerfu Ergenekon (ilk 9 bölüm), Merve Gür (devamı) – AnneBirol Güven – Çocuklar DuymasınCüneyt Aysan – Ozan Aksungur – Cesur YürekEbru Hacıoğlu – AteşböceğiEce Yörenç – Bu Şehir Arkandan GelecekElif Usman – Serdar Soydan – Deniz Büyükkırlı – Cesur ve GüzelErol Hızarcı – Şevkat YerimdarErsoy Güler – Yeni GelinErtan Kurtulan, Toprak Karaoğlu – İçerdeEthem Özışık – Poyraz KarayelEthem Özışık – SözFerda Eryılmaz – Nehir Erdem – Ver Elini AşkFunda Çetin – Kalbimdeki DenizGül Abus Semerci – Yelda Eroğlu – Kırgın ÇiçeklerGül Abus Semerci, Yelda Eroğlu – Aşk ve MaviHakan Haksun – Kanatsız KuşlarHatice Meryem – Banu Kiremitçi– Bizim HikayeKaktüs Yazı Grubu – RüyaKorcan Derinsu, Cihan Çalışkantürk – Bir Deli SevdaKule Dibi Senaryo Ekibi, Ayşen Günsu Teker, Fikret Bekler, Elif Özsüt - DolunayMahinur Ergun – Hayat ŞarkısıMakbule Kosif, Eda Tezcan, Kurtuluş Balekoğlu – Aşk Laftan AnlamazMakbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu – Kalp AtışıMehmet Bozdağ, Atilla Engin – Diriliş ErtuğrulMeriç Acemi – Kiralık AşkMeryem Gültabak, İlke Gürsoy – MeryemMurat Aras, Birol Güven – SeksenlerNuran Evren Şit – Vatanım SensinOzan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Ömer Genç – Arka SokaklarÖzlem Yılmaz - Burcu Görgün – Kara SevdaRahşan Çiğdem İnan – Deli GönülRazi Şaşmaz-Bahadır Özdener – Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazSerap Gazel – Dayan YüreğimSevgi Yılmaz – Ölene KadarSırma Yanık – Fazilet Hanım ve KızlarıSüleyman Çobanoğlu - SavaşçıŞahin Altuğ, Caner Güler - KayıtdışıTayfun Güneyer – Türk MalıTeşrik-i Mesai – İstanbullu GelinUğur Uzunok – Payitaht AbdülhamidYılmaz Şahin – Muhteşem Yüzyıl KösemAlp Yenier “Aşk ve Mavi”Alpay Göltekin - Zeynep Alasya “Poyraz Karayel”Alpay Göltekin “Adı Efsane”Alpay Göltekin-Zeynep Alasya “Diriliş Ertuğrul”Alpay Göltekin-Zeynep Alasya “Söz”Atakan Ilgazdağ “Söz”Aydın Sarman-Burcu Güven “Çocuklar Duymasın”Aydilge Sarp-Alpay Göltekin “Kiralık Aşk”Aytekin Ataş “Muhteşem Yüzyıl Kösem”Cem Özkan “Bodrum Masalı”Fırat Yükselir “Kalbimdeki Deniz”Kalan Müzik, Ayşe Önder “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”Kıraç ve Garbiyeli “Meryem”Mehmet Andiçen-Barış Aryay “Şevkat Yerimdar”Murat Evgin “Arka Sokaklar”Toygar Işıklı “Cesur ve Güzel”Toygar Işıklı “İçerde”Toygar Işıklı “Kara Sevda”Volkan Akmehmet-İnanç Şanver “No: 309”Yıldıray Gürgen “İsimsizler”Yıldıray Gürgen “Payitaht Abdülhamid”Yıldıray Gürgen “Vatanım Sensin”Aslı Öymen – Afiş CNN TÜRKAylin Kabasakal – Gözüm Sende - ATVAynur Ayaz – Komşum Benim - TRT1Aynur Tartan – Burada Hayat Var –CNN TÜRKBalçiçek İlter – Balçiçek İlter’le Olay Yeri – STAR TVCansu Canan Özgen – Öteki Gündem – Habertürk TVDidem Uğurlu – DiziTV - ATVDilay Korkmaz – Star Life – STAR TVEce Erken – İyi Fikir – TRTElif Özkul – Pazar Sürprizi – SHOW TVEsra Erol - Esra Erol’da - ATVEvrim Akın – Çocuktan Al Haberi – SHOW TVEzo Sunal - Güldüy Güldüy Show Çocuk – SHOW TVHande Ataizi – Sen İste Yeter - FOXHülya Avşar - Bir Hülya Avşar Sohbeti – STAR TVIşık Yönt – İyilik Kulübü – TRT1İnci Ertuğrul – Kaybolan Çiçekler - FOXKendine İyi Bak – Ebru Akel – SHOW TVLütfiye Pekcan – Yaşamdan Hikayeler – TV8Mina Merve Yıldırım – Benden Söylemesi - FOXMüge Anlı – Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATVNursel Ergin – Nursel’le Evin Tadı – KANAL DÖykü Serter – İşte Benim Stilim – TV8Özlem Denizmen – Kadınca – STAR TVPelin Karahan – Nefis Tarifler – SHOW TVSeda Akgül – Her şey Gerçek - FOXSeda Akgül – Kısmetse Olur – KANAL DSeda Sayan – Evleneceksen Gel – Artık Susma SHOW TVSelin Yantur - El Emeği - TRT1Serap Paköz - Gerçeğin Peşinde – TV8Seren Serengil - Duymayan Kalmasın – STAR TVŞule Zeybek – Şule ile Vitrindekiler – KANAL DYasemin Bozkurt – Hayatın Penceresinden – KANAL DYeliz Güler – Ana Kuzusu – TRT1Zahide Yetiş – SHOW TVZuhal Topal – Zuhal Topal’la - FOXAcun Ilıcalı – Survivor, O Ses Türkiye – TV8Ali İhsan Varol – Kelime Oyunu – teve2Ali Sunal – Güldür Güldür Show – SHOW TVAlp Kırşan - 1 Alp 3 Çocuk – TV8Arda Türkmen – Arda’nın Mutfağı – TV8Bekir Develi – Annemin Yemeği – TRT1Beyazıt Öztürk – Beyaz Show – KANAL DDerda Yasir Yenal – Dinle Kazan – TRT1Dr. Halit Yerebakan – Doktor Geldi – TRT1Engin Hepileri – Altın Petek – TRT1İlker Ayrık – 10 Numara 5 Yıldız - FOXKadir Çöpdemir – Kolaysa Sen Yap – TRT1Kendi Düşen Ağlamaz – Ertem Şener – TRT1Mehmet Ali Erbil – Çarkıfelek – SHOW TV - STAR TVMehmet Tekneci – Bir Yastıkta Kocayalım TRT1Memet Özer – Mutfakta - FOXMesut Yar – Mesut Yar Sunar – STAR TVMurat Yıldırım – Kim Milyoner Olmak İster - ATVÖmer Fırat Köker – İyilik Kulübü – TRT1Selçuk Yöntem – Milyonluk Resim - FOXSelim Yuhay – Güle Güle Oturun – TV8Sinan Çalışkanoğlu-Şinasi Yurtsever – İlk Buluşma - FOXTurgay Başyayla – Lezzet Yolculuğu – SHOW TVUfuk Özkan – Ben Bilmem Eşim Bilir – KANAL DUğur Arslan – Artık Susma – SHOW TVUraz Kaygılaroğlu – Sıra Sende Türkiye – TRT1Vahe Kılıçarslan – Evdeki Mutluluk – STAR TVAfşin Yurdakul – Habertürk Manşet – Habertürk TVAhu Özyurt – Cnn türkBuse Biçer - Güne Bakış – Habertürk TVBüşra Sanay – Sabah Haberleri CNN TürkCansın Helvacı - HabertürkCeren Bektaş – Gün Başlıyor – Habertürk TVDeniz Türe – ATV Gün OrtasıDidem Arslan Yılmaz – Akşam haberleri – Habertürk TVDuygu Demirdağ – CNN TürkEce Üner – Gün Ortası – Habertürk TVEce Üner – HabertürkTVElif Şentürk - Haber Masası – Halk TVEsra Ketenci Çelebioğlu – Kanal 7’de Sabah-Hafta SonuFerda Yıldırım – Beyaz Ana HaberGece Ajansı – Banu El – A HaberGülbin Tosun – FoxHilal Özdemir – A haberHülya Seloni – Kanal 7 Hafta Sonu HaberleriIşıl Açıkkar – TRT Ana Haber Hafta SonuJülide Ateş – Show TV HaberLale Arslan – Halk TV Ana HaberMerve Amaç – Kanal 7’de SabahMutlu Ulusoy - Kanal D ile Günaydın Türkiye – Kanal DNazlı Çelik – Star Ana HaberNihan Günay – Kahvaltı Haberleri – atvPelin Çift – Gündem Ötesi – TRT1Pınar Erbaş – Show TV HaberSaynur Tezel - GünlükSeda Öğretir – NtvSemiha Şahin – CNN TürkSemra Topçu – Güne Başlarken Halk TvŞebnem Sunar Küçük – ATV Hafta sonu ana haber – atvŞirin Payzın – Ne Oluyor? – CNN TÜRKÜlkü Çoban – Flash Ana HaberZeliha Saraç – Gece Hattı – SHOW TVAhmet Hakan – Kanal D HaberArdan Zentürk - Moderatör Gece – 24Burak Törün – Sabah Haberleri CNN TürkCan Okanar - Ajans(öğlen)– A HaberCelal Pir – BugünCem Öğretir – ATV Ana Haber – atvErhan Çelik – TRT Ana HaberErkan Tan - Sabah Ajansı – A HaberErkan Tan – Sabah Ajansı – A HaberErsoy Dede -Hikmet Genç – Günün Manşeti – 24TVFatih Portakal – FoxGökhan Taşkın – Flash TV Gece Hattıİbrahim Sadri Eren – ATV’de hafta sonuİsmail Dükel – Günsonu Halk TVİsmail Küçükkaya - FoxKaan Yakuphan – Akşam Haberleri – 24 TVMehmet Aydın – TGRTMurat Güloğlu - Kanal D ile Günaydın Türkiye- Kanal DÖmür Varol - Beyaz GazeteSalih Nayman - Akşam Ajansı – A HaberTunç Arslanalp – Gece Haberleri - CNN TürkTümer Doğru – Kanal 7 Haber SaatiVeyis Ateş – Ana Haber - Habertürk TV5N 1K – Cüneyt Özdemir – cnn türk 20.00Akılda Kalan - Veyis Ateş – Habertürk TVBeyaz Gazete - Ömür Varol –Beyaz TV 08.00Bugün Yarın – Buket Aydın – NTV 21.00Canan Barlas ile Gündem – A Haber 21.00Diplomasi – Orhan Sali – A Haber 15.15Doğrudan Siyaset - Simge Fıstıkoğlu –NTV 21.00Eğrisi Doğrusu – Taha Akyol – Cnn Türk 19.30Enine Boyuna – Ece Üner – Habertürk 21.00Gece Haberleri - Tunç Arslanalp –CNN Türk 01.00Gündem Özel - Deniz Bayramoğlu – Cnn Türk 22.00Günün Manşeti – 24 TV – Ersoy Dede-Hikmet Genç 11.10Haber Masası – Elif Şentürk – Halk TV 13.00Habertürk Gündem – Senem Toluay Ilgaz – Habertürk TVHalk Arenası – Yılmaz Özdil-Uğur Dündar – Halk TV 21.00Kadraj – Zeynep Bayramoğlu – A Haber 21.00Kanal d ile Günaydın Türkiye 07.00Mercek – Tuba Emlek-Ümit Zileli – Halk TV 21.00Moderatör Gece – 24 TV – Ardan Zentürk 21.00Ne Oluyor? - Şirin Payzın – CNN Türk 21.00Sabah Ajansı - Erkan Tan – A Haber 07.00Son Durak – Melih Altınok – atv 00.30Sürmanşet- Osman Gökçek – Ferda Yıldırım – Beyaz TV 23.00Tarafsız Bölge -Ahmet Hakan – cnn türk 21.00Teke Tek - Fatih Altaylı – Habertürk TV 21.00Türkiye Nereye – Fatih Ertürk – Halk TV 21.00Türkiye’nin Gündemi - Ahu Özyurt – Cnn Türk 21.00Türkiye’nin Nabzı –Didem Arslan Yılmaz – Habertürk 20.00Yakın Plan – Ahmed Arpat – NTV 21.00Yaz-Boz -Ergün Diler-Bekir Hazar – A Haber 21.00Arda’nın Mutfağı – Tv8Balçiçek İlter ile Olay Yeri – Star tvBir Yastıkta Kocayalım – TRTCanlı Tatlar – CNN TürkDünyanın Tadı – Kanal 7Dünyayı Geziyorum – Kanal 7Esra Erol’da - AtvEvleneceksen Gel – Show TvGardırop Savaşları - FoxGece Gündüz – NTVGelin Evi – Show TVGerçeğin Peşinde – Tv8Hayatın Penceresinden – Kanal Dİşte Benim Stilim – Tv8Kaybolan Çiçekler - FoxKısmetse Olur – Kanal DMüge Anlı ile Tatlı Sert – atvNursel’le Evin Tadı – Kanal DSen İste Yeter - FoxSurvivor Panorama – Tv8Tekno Hayat – NTVTeknoloji Her Yerde – CNN TürkYeşil Doğa – CNN TürkZuhal Topal’la - Star90’A – Hıncal Uluç, Kemal Belgin, Serkan Korkmaz, Güven Taner90+ Programı – Nebil Evren NTVBaşlama Vuruşu – Hünkar Mutlu - TRTbeIN FC- Güntekin Onay, Metin Tekin, Önder Özen, Bülent Korkmaz, Tuncay ŞanlıbeIN final – Şansal Büyüka, Tümer Metin, Erman ÖzgürBein Asist – Güntekin Onay, Tümer Metin, Bülent Korkmaz, Tuncay Şanlı – Bein sportsBeyaz Futbol – Ahmet Çakar, Sinan Engin, Ertem Şener – Beyaz TVİlk Baskı – Deniz Satar - TRTKırmızı Çizgi – Erbatur Ergenekon, Serdar Ali Çelikler, Mehmet Ayan – NTV SporMaraton – geçen sezon Şansal Büyüka, bu sezon Güntekin Onay - beinsportsOyun Kurucu - Melih Şendil, Güntekin Onay, Reha KapsalSon Sayfa – Mustafa Göksu, Haldun Domaç, Uğur Karakullukçu, Ilgaz Çınar – A SporSoyunma Odası –Rüştü RençberSpor Manşet – Cem Dizdar, Serkan Yetkin - TRTSpor Servisi - Fuat Akdağ, Mehmet Demirkol – NTVStadyum – Ersin Düzen, Mustafa Denizli, Ali Gültiken – TRTTakım Oyunu – İlker Yağcıoğlu, Erman Toroğlu, Serkan Korkmaz - A SporTeknik Analiz – Ersin Düzen - TRTTransfer Raporu – Aykut İnce, Ertuğrul Akgündüz - A SporYüzde Yüz Futbol – Rıdvan Dilmen, Murat Kosova – NTVYüzyüze Futbol – Erdoğan Arıkan – TRTAslı Enver – Özcan Deniz “İstanbullu Gelin”Ayça Ayşin Turan – Furkan Andıç “Meryem”Bensu Soral – Çağatay Ulusoy “İçerde”Bergüzar Korel - Halit Ergenç “Vatanım Sensin”Burcu Biricik - Birkan Sokullu “Hayat Şarkısı”Burcu Kıratlı – Emrah “Aşk ve Mavi”Burçin Terzioğlu – İlker Kaleli “Poyraz Karayel”Demet Özdemir – Furkan Palalı “No: 309”Dilan Çiçek Deniz – Hilmicem İntepe “Bodrum Masalı”Elçin Sangu – Barış Arduç “Kiralık Aşk”Hazal Filiz Küçükköse – Ceyhun Mengiroğlu “Rüya”Kıvanç Tatlıtuğ - Tuba Büyüküstün “Cesur ve Güzel”Miray Daner – Boran Kuzum “Vatanım Sensin”Neslihan Atagül - Burak Özçivit “Kara Sevda”Nilay Deniz – Seçkin Özdemir “Ateşböceği”Öykü Karayel-Gökhan Alkan – “Kalp Atışı”Özge Gürel – Can Yaman “Dolunay”Özge Özberk – Kutsi “Kalbimdeki Deniz”Pınar Altuğ – Tamer Karadağlı “Çocuklar Duymasın”Selen Soyder – Can Yaman “Hangimiz Sevmedik”10 Numara 5 Yıldız - Fox19 – Kanal DAltın Petek – TRT1Ana Kuzusu – TRT1Ben Bilmem Eşim Bilir – Kanal DÇarkıfelek – Star TVÇocuktan Al Haberi – Show TVDinle Kazan – TRT1Göz6 – TV8İlk Buluşma - Foxİlker Ayrık’la Var mısınız Yok musunuz – Star TVİrem Derici ile Eğlenmene Bak – Kanal Dİşte Benim Stilim – TV8Kelime Oyunu – teve2Kendi Düşen Ağlamaz – TRT1Kısmetse Olur – Kanal DKim Milyoner Olmak İster - ATVKolaysa Sen Yap – TRT1Milyonluk Resim - FoxO Ses Türkiye – TV8Sıra Sende Türkiye – TRT1Survivor – TV8Yemekteyiz – TV8Yetenek Sizsiniz – TV8AltayAydın KurtoğluBedükBerkayBerksanBora DuranBurayCan BonomoCem BeleviÇelikEdisEmre AltuğEmre KayaErsay ÜnerFerhat GöçerFettah CanGökhan KeserGökhan ÖzenGökhan Türkmenİdo Tatlısesİlhan Şeşenİlyas YalçıntaşKenan DoğuluKıraçKutsiLevent YükselMabel MatizMehmet ErdemMurat BozMurat DalkılıçMustafa CeceliMustafa SandalOğuzhan KoçÖzgünRafet El RomanRober HatemoSelim GülgörenSerdar OrtaçSinan AkçılSoner ArıcaSoner SarıkabadayıSuat SunaTan TaşçıTarkanUfuk YıldırımYalınYaşarAjda PekkanAşkın Nur YengiAtiyeAynur AydınAyşe Hatun ÖnalAyşegül AldinçBengüBetül DemirBurcu GüneşCandan ErçetinDemet AkalınDeniz SekiDerya UluğEce SeçkinFatma TurgutFunda ArarGökçeGökselGülben ErgenGülden MutluGülşenHadiseHande YenerIşın Karacaİrem DericiMaviMelis KarMerve ÖzbeyNil KaraibrahimgilNil KarataşNilüferNükhet DuruRöyaSertab ErenerSezen AksuSılaSimgeTuğba ÖzerkYonca EvcimikYonca LodiZeynep CasaliniZiynet SaliAdamlarAthenaGeceGripinİstanbul Arabesque ProjectKolpaMFÖMor ve ÖtesiNadasNecati ve SaykolarNeysePapyonPinhaniSeksendörtSon Feci BisikletSufleYüzyüzeyken KonuşuruzZakkumAleyna TilkiBahadır TatlıözBanu ParlakBaran BayraktarBeste YoltayCan GoxCan KazazÇağatay AkmanDilaDJ Burak YeterDJ Mahmut OrhanEce MumayErtunçEzo-Sinan CeceliFatma İşcanFeride Hilal Akın – Enbe – Bilir miGizem TuncerGörkem YenilmezGüven YüreyiHeijan&MutiJabbarKalbenKayraMithat Can ÖzerNil ÇaçanNİl İpekNorm EnderSena ŞenerTuğba YurtTuna KiremitçiBahar GelirEbru GündeşEbru YaşarKamuran AkkorKibariyeLinetMuazzez ErsoySeda SayanSibel CanYudumZaraAlişanCumali ÖzkayaFerman ToprakHakan Altunİbrahim Erkalİzzet YıldızhanKoray AvcıKubatMurat KurşunSerkan KayaVolkan KonakAç Kollarını – Murat Joker (Cem Belevi)Ah Ulan Sevda – Nihat Odabaşı (Demet Akalın)Artist – Tolga Doğruer - (Gökçe)Bakıcaz Artık – Michael Garcia (Hande Yener)Bana Sen Gel – Behzat Uygur (Berkay)Ben Ne Yangınlar Gördüm – Bedran Güzel (Ebru Yaşar)Bilir mi – Hasan Kuyucu (Feride Hilal Akın-Enbe)Büyük Hatırın Var – Koray Birand (Gülşen-Ozan Çolakoğlu)Canavar – Ulaş Elgin (Derya Uluğ)Çok Çok – Mustafa Nurdoğdu (Edis)Dudak – Gülşen Aybaba (Edis)Düşman Gibi – Nihat Odabaşı (Funda Arar)Gitme Seviyorum – Kemal Kekeva (Harun Kolçak-Tan)Hayalet – Müjdat Küpşi (Demet Akalın)Her Gece – Bedran Güzel (Gülşen)İhtimaller – Ali Demirel (Kenan Doğulu)Kıymetlim – Umut Eker (Mustafa Ceceli – İrem DericiKulüp – Murad Küçük (Ozan Doğulu-Demet Akalın)Kuzum – Gülşen Aybaba (Bengü)Manifesto – Sinan Tuncay (Sezen Aksu)Nazar – Nihat Odabaşı (Demet Akalın)Olay – Can Sercan/İlkay Koek (Ayşe Hatun Önal)Olsun – Murad Küçük (Ece Seçkin)Sen Olsan Bari – Serdar Börcan (Aleyna Tilki)Şampiyon – Hülya Açıkgöz (Hadise)Tam da Şu An – Bedran Güzel (Göksel)Tektaş – Erdinç Kazımoğlu (İrem Derici)Ya Bu İşler Ne – Mabel MatizYaz – Ramazan Arslankaya (Berkay)Yolla – Murad Küçük (Tarkan)Yüzyılın Aşkı – Bedran Güzel (Sinan Akçıl&Serdar Ortaç)Acayip – GülşenAteşle Oynama – Sıla/Erol EvginBakıcaz Artık – Hande YenerBen Ne Yangınlar Gördüm – Ebru YaşarBeni Çok Sev - TarkanBir Melekten Hediye – Ziynet Sali&Enbe OrkestrasıCanımsın Sen – Sezen AksuÇok Çok – EdisDüşman mısın Aşık mı - Ajda Pekkan&Bahadır TatlıözEsasen – Gülben ErgenGel be Gökyüzüm – İlyas YalçıntaşGitme Seviyorum – Harun Kolçak-Tan TaşçıHayalet – Demet AkalınHaydar Haydar – Can GoxHaydi Söyle– KalbenHer Gece - GülşenHoşuna mı gidiyor – Ozan Doğulu – Ece Seçkinİhanetten Geri Kalan – Sezen Aksuİyi ki Hayatımdasın – Mustafa CeceliKendi Halimde – Can Kazaz & Nil İpekKıymetlim – Mustafa Ceceli – İrem DericiKoştum Hekime - Burak KingKulüp - Demet Akalın-Ozan DoğuluKuzum - BengüKüsme Aşka – Oğuzhan KoçManifesto – Sezen AksuOlay - Ayşe Hatun ÖnalPrens&Prenses - SimgeRaf – Deep rise & JabbarSen Olsan Bari – Aleyna TilkiSen Olsan Bari – Aleyna TilkiSevdalar – BuraySözler şerefsiz oldu – Norm EnderŞampiyon – HadiseYağmur – Ziynet Sali & Ozan DoğuluYan Benimle – SılaYolla – TarkanYüzyılın Aşkı - Sinan Akçıl&Serdar OrtaçAslı KızmazBaşak Dizer /InstagrammerBuse TerimDanla BiliçDuygu ÖzaslanDuygu ŞenyürekElvin Levinler – Youtuber/InstagrammerEnes BaturGizem HatipoğluMeryem CanOrkun IşıtmakPolina Chursanova – YoutuberRachel Araz – InstagrammerRuhi ÇenetRüya Büyüktetik – InstagrammerŞeyma SubaşıUras Benlioğlu130 BPM Forte - Ozan Doğulu50. Yıl Saygı Albümü - Zülfü LivaneliAlakasız Şarkılar - Yaşar GagaÇeyrek Asır - Harun KolçakFerdi Özbeğen Şarkıları - Cenk ErenHakkı Bulut saygı ve düet albümü – Hakkı Bulutİstanbul Arabesque Project - Kamuran AkkorMirkelam Şarkıları - MirkelamSenfonik Ortaçgil - Bülent OrtaçgilTuna Kiremitçi ve Arkadaşları – Tuna KiremitçiUnutulmayan Şarkılar - Ahmet Selçuk İlkanYıldırım Gürses Şarkıları - Emre AltuğAda Derin Acarser - Çocuktan Al HaberiAlihan Türkdemir – DolunayAlp Eren Khamis – Çocuklar DuymasınArda Şahin - Çocuktan Al HaberiArtun Kasapoğlu – İstanbullu GelinBerat Efe Parlar – Güldüy Güldüy ShowBeren Gökyıldız - AnneÇağlayan Doruk Ozanoğlu – Kalbimdeki DenizEbrar Demirbilek - Çocuktan Al HaberiEfe Dadak - Çocuktan Al HaberiEsat Polat Güler – Güldüy Güldüy ShowHayal Ada Toprakkaya – Deli GönülHenna Bülbül - Çocuktan Al HaberiIrmak Yıldız - Çocuktan Al Haberiİlke Korkmaz – Türk MalıLal Tayra Bahar – AteşböceğiMelisa Naz Baş - Çocuktan Al HaberiMelissa Giz Cengiz - Güldüy Güldüy ShowÖmrüm Nur Çamçakallı – No: 309Öykü Güven – Çocuklar DuymasınSarp Doruk Kayan - Güldüy Güldüy ShowSarp-Kuzey Demirel- Çocuktan Al HaberiSibel Melek Arat – Hayat ŞarkısıTuğra Öğtem - Çocuktan Al Haberi