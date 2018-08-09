44 yeni öte-gezegen keşfedildi

Science Daily internet sitesinde yer alan habere göre, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Kepler Teleskobu ile Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Gia Teleskobu'nun yaptığı gözlemler sayesinde bilim adamları, Güneş Sistemi dışındaki 44 yeni öte-gezegenin varlığını doğruladı.

Araştırmada, Kepler Teleskobu'nun geçiş halindeki öte-gezegenleri inceleyen, yani varlığı yörüngesinde döndüğü yıldızın önüne geçtiğinde, yıldızın parlaklığında görülen azalmayla tespit edilen gök cisimlerini kayda alan "K2" misyonunun gözlemleri kullanıldı.

Söz konusu parlaklık azalışları başka astrofizik olaylar sonucu da gerçekleşebileceğinden gözlemler, ABD'nin Arizona eyaletindeki Kitt Peak Gözlemevi ile Teksas eyaletindeki McDonald Gözlemevi'ndeki yer teleskoplarınca doğrulandı.

Yeni keşfedilen gezegenlerden çoğununun Dünya büyüklüğünde ve daha küçük gezegenlerden oluştuğu, yörüngesinde döndükleri yıldızın etrafındaki hareketi 24 saat kadar kısa sürede tamamladıkları kaydedildi.

Tokyo Üniversitesi'nden doktora öğrencisi John Livingstone'un öncülük ettiği araştırmada ayrıca 27 yeni öte-gezegen adayı gök cismi keşfedildi.

AA