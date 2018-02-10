444’lü hatlar paralı, 800’lü numaralar ücretsiz (Müşteri hizmetleri numaraları ücretli mi?)

800'LÜ HATLAR ARAYANA ÜCRET TAHAKKUK ETMİYOR



YURT DIŞINDA ÇIKTIĞINIZDA KABARIK FATURALARA DİKKAT!

SAHİLDE YÜKSEK FATURA UYARISI

Yusuf Cevahir

Elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmelerle bankalar müşteri hizmetlerinde genellikle 800’lü hatları kullanıyor. Ancak halen birçok firma müşteri hizmetlerini 444’lü numaralar üzerinden veriyor. 444’lü çağrı merkezleri hatlarında dakikalar süren konuşmalar faturalara büyük bir sürpriz olarak yansıyabiliyor. BTK, 800’lü hatların ücretsiz olduğunu açıklarken, halen bazı firmalar ücretli olan 444’lü çağrı merkezlerini hizmete sunarak faturayı tüketiciye kesiyor.BTK’dan yapılan açıklamada, 800’lü numaraları arayan tarafa herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmediği belirtildi. Açıklamada, "Bu hatların ücreti 800’lü numara sahibi tarafından karşılanmaktadır. 800 alan kodlu numaraları arayan kullanıcılara, bu aramalara ilişkin herhangi bir ücret yansıtılmamaktadır. 800’lü telefonlar ankesörlü telefonlardan ve şehirlerarası aramalara kapalı telefonlardan da aranabilmektedir. 444’lü numaralara doğru yapılan aramalarda; abonenin mevcut tarifesinde yer alan Türk Telekom (Türk Telekomünikasyon AŞ) yönüne doğru aramalardaki ücretlendirmeden farklı bir ücretlendirme yapılmamaktadır" denildi.Yurt dışına seyahat edenleri kabarık faturaya karşı uyaran BTK, "Başka bir işletmecinin altyapısını kullanarak yurtdışında iken de mobil cihazınızı kullanabilirsiniz. Bu hizmetten faydalanmak için hattınızın uluslararası dolaşım hizmetine (roaming) açık olması gerekmektedir. Yurtdışında iken arama yapma, aranma, mesajlaşma ve internet erişimi gibi hizmetlerden kendi hattınız üzerinden dolaşım hizmeti sayesinde faydalanabilirsiniz. Ancak, yurtdışında iken arama yapmanın yanında aranmanın da ücrete tabi olduğunu unutmayın. Yurtdışındaki arama/aranma ve veri kullanım (internete erişim) ücretleri yurtiçindeki aynı hizmetlere göre ülkeden ülkeye değişebilmekle birlikte, daha yüksektir. Yurtdışında iken faturanızın yüksek gelme ihtimalini dikkate alarak mobil hattınızı kullanmanızın hatırlatılmasında fayda görülmektedir" ifadeleri yer aldı."Kıyı bölgelerinde veya diğer ülke sınırlarına yakın bir bölgede yaşıyorum. Cihazımın diğer ülke şebekelerine bağlanmaması için ne yapmalıyım?" sorusunu da cevaplandıran BTK, "Abone tarafından kullanılan telefon hattı uluslararası dolaşım hizmetine (roaming) açılmadığı müddetçe diğer ülke şebekeleri kullanılamayacaktır. Ancak hattın uluslararası dolaşım hizmetine açık olması durumunda kıyı veya sınır bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yurt dışındaki işletmecilerin şebekesi üzerinden hizmet alma ve bu durumda yüksek faturalar ile karşılaşma ihtimalleri bulunmaktadır. Bu durum ile karşılaşmamak için; aboneler hizmet aldıkları işletmeci ile irtibata geçerek hatlarını uluslararası dolaşım hizmetine açık hale getirmiş iseler hatlarını anılan hizmete kapalı hale getirebilirler veya mobil cihazlarının ayarlar menüsünden, kendi şebeke işletmecilerini (ağ operatörleri/operatörler) manuel olarak seçerek yurt dışından hizmet veren şebekeye otomatik geçiş yapılmasını engelleyebilirler" açıklamasında bulundu.