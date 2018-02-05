Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

45. Annie Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

Bu yıl 45'incisi düzenlenen 2017 yılının en iyi animasyonlarının seçildiği Uluslararası Animasyon Film Topluluğu ''ASIFA'' tarafından dağıtılan ''Annie Ödülleri'' sahiplerini buldu. 11 ayrı kategoride ödül kazanan Coco törene damga vurdu

45. Annie Ödülleri'ni kazananlar belli oldu
posta.com.tr

UCLA'daki Royce Hall'de düzenlenen 45. Annie Ödülleri (Annie Awards) bu sene organizasyonun kurucularından biri olan ve geçen sene 99 yaşında hayata veda eden June Foray'e adandı. 

Pixar'ın animasyonu Coco aday gösterildiği tüm dallarda ödül kazandı.

İşte 45. Annie Ödülleri'nin tüm kazananları:

En İyi Animasyon: Coco
En İyi Bağımsız Animasyon: The Breadwinner
En İyi Özel Prodüksiyon: Revolting Rhymes
En İyi Kısa Animasyon: Dear Basketball
Genel İzleyici En İyi TV Animasyonu: Rick and Morty
En İyi Öğrenci Filmi: Poles Apart
En İyi Animasyon Efekti (Animasyon): Coco
En İyi Karakter Animasyonu (Animasyon): Coco
En İyi Karakter Animasyonu (TV): Trollhunters
En İyi Karakter Animasyonu (Film): War for the Planet of the Apes
En İyi Karakter Tasarımı (Animasyon): Coco
En İyi Karakter Tasarımı (TV): Samurai Jack
En İyi Yönetmen (Animasyon): Coco
En İyi Yönetmen (TV): Mickey Mouse
En İyi Müzik (Animasyon): Coco
En İyi Müzik (TV): Mickey Mouse
En İyi Yapım Tasarımı (Animasyon): Coco
En İyi Yapım Tasarımı (TV): Samurai Jack
En İyi Resimli Taslak (Animasyon): Coco
En İyi Resimli Taslak (TV): Mickey Mouse
En İyi Seslendirme (Animasyon): Coco
En İyi Seslendirme (TV): SpongeBob SquarePants
En İyi Senaryo (Animasyon): Coco
En İyi Senaryo (TV): Rick and Morty
En İyi Kurgu (Animasyon): Coco
En İyi Kurgu (TV): Samurai Jack


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Uzmanlar otobüs kazalarını değerlendirdi: 'Gaz pedalı takıldı', 'Fren patladı' gibi iddialar doğru değil

Uzmanlar otobüs kazalarını değerlendirdi: 'Gaz pedalı takıldı', 'Fren patladı' gibi iddialar doğru değil
105 yaşındaki Elif nineye doğum günü sürprizi

105 yaşındaki Elif nineye doğum günü sürprizi
Eriğin tanesi 10 lira, kilosu 600 lira

Eriğin tanesi 10 lira, kilosu 600 lira
Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği Ödülleri sahiplerini buldu

Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği Ödülleri sahiplerini buldu
İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar: Barbaros 2018 Tatbikatı

İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar: Barbaros 2018 Tatbikatı
Çıplak kör fareler yaşlanmaya çözüm olacak

Çıplak kör fareler yaşlanmaya çözüm olacak
Manisa'nın bu mahallesinde 100 yıldır elektrik yok

Manisa'nın bu mahallesinde 100 yıldır elektrik yok
İzmir Karabağlar'da şiddetli rüzgar yüzünden evlerin çatıları uçtu

İzmir Karabağlar'da şiddetli rüzgar yüzünden evlerin çatıları uçtu
NASA'dan büyüleyici panoramik Mars görüntüsü

NASA'dan büyüleyici panoramik Mars görüntüsü
Facebook 'Arkadaşlık Günü'nü kutladı

Facebook 'Arkadaşlık Günü'nü kutladı
Hababam Sınıfı tiyatro sahnesine taşındı

Hababam Sınıfı tiyatro sahnesine taşındı