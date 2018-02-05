45. Annie Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

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UCLA
'daki Royce Hall'
de düzenlenen 45. Annie Ödülleri
(Annie Awards
) bu sene organizasyonun kurucularından biri olan ve geçen sene 99 yaşında hayata veda eden June Foray
'e adandı.
Pixar
'ın animasyonu Coco
aday gösterildiği tüm dallarda ödül kazandı.
İşte 45. Annie Ödülleri
'nin tüm kazananları:
En İyi Animasyon
: Coco
En İyi Bağımsız Animasyon
: The Breadwinner
En İyi Özel Prodüksiyon
: Revolting Rhymes
En İyi Kısa Animasyon
: Dear Basketball
Genel İzleyici En İyi TV Animasyonu
: Rick and Morty
En İyi Öğrenci Filmi
: Poles Apart
En İyi Animasyon Efekti (Animasyon)
: Coco
En İyi Karakter Animasyonu (Animasyon)
: Coco
En İyi Karakter Animasyonu (TV)
: Trollhunters
En İyi Karakter Animasyonu (Film)
: War for the Planet of the Apes
En İyi Karakter Tasarımı (Animasyon)
: Coco
En İyi Karakter Tasarımı (TV)
: Samurai Jack
En İyi Yönetmen (Animasyon)
: Coco
En İyi Yönetmen (TV)
: Mickey Mouse
En İyi Müzik (Animasyon)
: Coco
En İyi Müzik (TV)
: Mickey Mouse
En İyi Yapım Tasarımı (Animasyon)
: Coco
En İyi Yapım Tasarımı (TV)
: Samurai Jack
En İyi Resimli Taslak (Animasyon)
: Coco
En İyi Resimli Taslak (TV)
: Mickey Mouse
En İyi Seslendirme (Animasyon)
: Coco
En İyi Seslendirme (TV)
: SpongeBob SquarePants
En İyi Senaryo (Animasyon)
: Coco
En İyi Senaryo (TV)
: Rick and Morty
En İyi Kurgu (Animasyon)
: Coco
En İyi Kurgu (TV)
: Samurai Jack
Can Hakman