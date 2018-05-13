45 dakikaya 6 gol sığdırdılar

İskoçya Premiership'te oynanan Hibernian-Glasgow Rangers mücadelesinin ilk yarısı gol yağmuruna sahne oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım; 10, 19 ve 22. dakikalarda attığı gollerle mücadelede 3-0 öne geçti. Rakip takım Rangers ise bu gollere 25 ve 27. dakikalarda karşılık verirken, 40. dakikada sahneye eski Fenerbahçeli Bruno Alves çıktı ve takımını soyunma odasına 3-3'lük eşitlikle girmesini sağladı.