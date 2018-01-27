450 bin TL'lik Bitcoin server'ı çaldılar

2 HIRSIZ TUTUKLANDI

BITCOIN NEDİR?

Bitcoin nasıl alınır? (Bitcoin nedir? Bitcoin cash nedir, nasıl alınır?)

Mine Bozkurt

Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde bulunan Y.E.A.’ya ait elektronik dükkanına aynı gecede 3 kere gelen hırsızlar, 450 bin TL değerindekiserverlarının bulunduğu cihazı, 6 laptop ve cep telefonunu çalarak kayıplara karışmıştı.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren 27 yaşındaki R.A. ile 33 yaşındaki V.A.’yı yakalamıştı.Şahıslar sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İki hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli Cezaevi’ne gönderilirken, hırsızların adliyeden çıkarılması sırasında mağdur yakınlarının hırsızlara tepki gösterdiği öğrenildi.Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100-milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimidir.