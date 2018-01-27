15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

450 bin TL'lik Bitcoin server'ı çaldılar

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir elektronikçiye gece saatlerinde giren ve 450 bin TL değerindeki Bitcoin serverlarının bulunduğu cihazı çalan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

450 bin TL'lik Bitcoin server'ı çaldılar
Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde bulunan Y.E.A.’ya ait elektronik dükkanına aynı gecede 3 kere gelen hırsızlar, 450 bin TL değerindeki Bitcoin serverlarının bulunduğu cihazı, 6 laptop ve cep telefonunu çalarak kayıplara karışmıştı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren 27 yaşındaki R.A. ile 33 yaşındaki V.A.’yı yakalamıştı.

2 HIRSIZ TUTUKLANDI


Şahıslar sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İki hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli Cezaevi’ne gönderilirken, hırsızların adliyeden çıkarılması sırasında mağdur yakınlarının hırsızlara tepki gösterdiği öğrenildi.

BITCOIN NEDİR?

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100-milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimidir.

Bitcoin nasıl alınır? (Bitcoin nedir? Bitcoin cash nedir, nasıl alınır?)Bitcoin nasıl alınır? (Bitcoin nedir? Bitcoin cash nedir, nasıl alınır?)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Eğitim harcamaları arttı

Eğitim harcamaları arttı
FETÖ’den yargılanan savcıya 9,5 yıl, hakim eşine 6 yıl 3 ay hapis

FETÖ’den yargılanan savcıya 9,5 yıl, hakim eşine 6 yıl 3 ay hapis
FETÖ sanığının avukatı: Müvekkilimin spermleri yok olabilir, tahliye edin

FETÖ sanığının avukatı: Müvekkilimin spermleri yok olabilir, tahliye edin
FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran şebekeye operasyon

FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran şebekeye operasyon
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası yarına ertelendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası yarına ertelendi
TRT ve Digiturk binasının işgali davasında karar çıktı

TRT ve Digiturk binasının işgali davasında karar çıktı
Son dakika… Wikipedia açılıyor mu?

Son dakika… Wikipedia açılıyor mu?
15 Temmuz'da Meclis'i ve Külliye'yi bombalayan hain pilotlar bugün yargı önünde

15 Temmuz'da Meclis'i ve Külliye'yi bombalayan hain pilotlar bugün yargı önünde
Eşinin ihbar ettiği öğretim üyesine 7.5 yıl hapis cezası

Eşinin ihbar ettiği öğretim üyesine 7.5 yıl hapis cezası
TSK'dan ihraç edilen eski 'Türk Yıldızları' pilotu kumpir satarken yakalandı!

TSK'dan ihraç edilen eski 'Türk Yıldızları' pilotu kumpir satarken yakalandı!
FETÖ’nün okulunda gizli oda ortaya çıktı

FETÖ’nün okulunda gizli oda ortaya çıktı