Fox TV'nin cuma günleri ilgiyle izlenen 4N1K dizisinin 4. bölümü dün akşam ekrana geldi. 4N1K son bölümde Yaprak Ali'yi; Ali de Yaprak'ın yanlış anlayınca ortalık resmen karıştı. İki yakın dost birbirlerinden kopma noktasına geldi. Fakat tüm bunlar Bade'nin başının altından çıktı. Yaprak'ın soğuk tavrı ve Barış'la olan samimiyeti Ali'yi daha da çıldırttı. Ali, Londra'ya gitme kararı alıp yola koyulmuşken Yaprak tüm bunlara son vermek ve dostunu kaybetmemek için taksinin önüne kendini atıyor. İkili konuştuklarında ise gerçekler gün yüzüne çıkıyor.

4N1K SON BÖLÜM İZLE

4N1K 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

4N1K 5. bölüm fragmanı yayınlandı. 4N1K yeni bölümde Ali, Bade'den intikam almak için 100 dilde yalancı yazarak genç kızın önüne koyuyor. Ali için yalan atan Bade bu kağıdı görünce neye uğradığını şaşırıyor. Yaprak'ın "Ali kuşum sen böyle gülüyorsun ya, yanağının 3'te 1'i içeri göçüyor. İşte ben orada yaşarım" diyor. Barış'ın ise Yaprak'ın peşini bırakmaya ise hiç de niyeti yok.

ALİ BIÇAKLANIYOR

Yaprak ile Ali, dolaşırken sokak çetesine denk geliyor. Ali, Yaprak'ı kurtarmak isterken bıçak darbesi alıyor. Şimdi tüm diziseverler Ali'nin sağlık durumunu merak ediyor.