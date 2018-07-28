4N1K İlk Aşk 4. son bölüm izle! 4N1K İlk Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
4N1K İlk Aşk 4. bölüm dün akşam yayınandı! 4NK1 İlk Aşk son bölümde Bade'nin oyunu az daha Ali ve Yaprak'ı sonsuza dek ayıracaktı. Ali Londra'ya gitmek üzereyken Yaprak taksinin önüne atladı ve Ali'yi bu kararından vazgeçirdi. Bu olay sonrası her şey gün yüzüne çıkmış oldu. Öte yandan Ece, Tekin karşısında kendini ispatlama çalışırken şok bir manzarayla karşıya kaşıya kaldı.
Fox TV'nin cuma günleri ilgiyle izlenen 4N1K dizisinin 4. bölümü dün akşam ekrana geldi. 4N1K son bölümde Yaprak Ali'yi; Ali de Yaprak'ın yanlış anlayınca ortalık resmen karıştı. İki yakın dost birbirlerinden kopma noktasına geldi. Fakat tüm bunlar Bade'nin başının altından çıktı. Yaprak'ın soğuk tavrı ve Barış'la olan samimiyeti Ali'yi daha da çıldırttı. Ali, Londra'ya gitme kararı alıp yola koyulmuşken Yaprak tüm bunlara son vermek ve dostunu kaybetmemek için taksinin önüne kendini atıyor. İkili konuştuklarında ise gerçekler gün yüzüne çıkıyor.
4N1K 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
4N1K 5. bölüm fragmanı yayınlandı. 4N1K yeni bölümde Ali, Bade'den intikam almak için 100 dilde yalancı yazarak genç kızın önüne koyuyor. Ali için yalan atan Bade bu kağıdı görünce neye uğradığını şaşırıyor. Yaprak'ın "Ali kuşum sen böyle gülüyorsun ya, yanağının 3'te 1'i içeri göçüyor. İşte ben orada yaşarım" diyor. Barış'ın ise Yaprak'ın peşini bırakmaya ise hiç de niyeti yok.
ALİ BIÇAKLANIYOR
Yaprak ile Ali, dolaşırken sokak çetesine denk geliyor. Ali, Yaprak'ı kurtarmak isterken bıçak darbesi alıyor. Şimdi tüm diziseverler Ali'nin sağlık durumunu merak ediyor.