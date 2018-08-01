4N1K İlk Aşk 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Cuma günlerinin vazgeçilmez dizisi haline gelen 4N1K İlk Aşk dizisinin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 4N1K yeni bölümde Barış hala Yaprağın peşinde... Yaprak ise Ali ile mükemmel anlaşıyor. Londra olayından sonra ikili daha da yakınlaşıyor. Fakat her şey güzel giderken Tekin'in Ali'yi Ela'dan uzak tutmak için giriştiği yöntemler genç adamın başına hiç olmayacak işler açıyor.

Ali, Bade'den intikam almak için 100 dilde yalancı yazarak genç kızın önüne koyuyor. Ali için yalan atan Bade bu kağıdı görünce neye uğradığını şaşırıyor. Yaprak'ın "Ali kuşum sen böyle gülüyorsun ya, yanağının 3'te 1'i içeri göçüyor. İşte ben orada yaşarım" diyor. Barış'ın ise Yaprak'ın peşini bırakmaya ise hiç de niyeti yok.

ALİ BIÇAKLANIYOR

Yaprak ile Ali, dolaşırken sokak çetesine denk geliyor. Ali, Yaprak'ı kurtarmak isterken bıçak darbesi alıyor. Şimdi tüm diziseverler Ali'nin sağlık durumunu merak ediyor.















