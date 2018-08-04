4N1K İlk Aşk 5. son bölüm izle! Ali öldü mü?

Fox TV'nin ilk bölümünden itibaren beğeniyle izlenen dizisi 4N1K İlk Aşk'ın 5. bölümü dün akşam ekranlara geldi. 4N1K İlk Aşk son bölümde Bade'nin foyası ortaya çıkarken Ali'nin hamlesi genç kızı yerin dibine soktu. Ali ile Yaprak tekrar eski günlerine dönerken Barış sürekli olarak yine yaprak'ın peşindeydi. İkilinin aldığı ceza Barış'ı sevindirirken grubun yardımlaşması Yaprak'a rahat bir nefes aldırdı. Sinan'ın düştüğü durum ise seyirciye eğlenceli anlar yaşattı.

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE

ALİ BIÇAKLANDI!

Ali sürekli olarak dolabında not defteri buluyordu. Son olarak not defterinin içine baktığında bir adrese rastladı. Yaprak'la birlikte olay yerine giden Ali, giriştiği kavga sonucu bıçak darbesi aldı ve yere yığıldı. Yaprak acilen 112'yi ararken dizinin bu sahnede sona ermesi Ali'nin hayatta kalıp kalmadığını merak ettirdi.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANMADI!

Son bölümün ardından herkes büyük bir heyecanla yeni bölüm fragmanını bekledi. Ali'nin durumunu öğrenmek isteyenler büyük bir hüsran yaşadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

4N1K YENİ BÖLÜM FRAGMANI











