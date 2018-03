5 - 11 Mart 2018 haftalık burç yorumları

Gözde Hatunoğlu

Koç: Bugün sevgili koçlar pek çok anlamda süreçlerin hızlandığını gözlemleyebilirsiniz ilişki bakımından pekte şanslı değilsiniz bugün ama bu sizi asla yıldırmasın ne zaman ne olacağını bilemeyebiliriz.Boğa: Bugün sevgili boğalar duygularınız çok karmaşık bir dönemden geçiyor partneriniz ile şimdiden geleceğe yönelik plan yapmak çok da sağlıklı olmayacak sizin için partneriniz ile daha iyi iletişim kurmak ve olayları akışına bırakmak sizin için en iyisi olabilir.İkizler: Bugün sevgili ikizler maddi kazancınızda bir süre boyunca ciddi sorunlar meydana gelebilir kendinizi garantiye almanın bir yolunu bulmalı ve daha planlı davranmalısınız yoksa maddi açıdan zor dönemler sizi bekliyor olabilir.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler evliyseniz evlilik hayatınızda olumlu ve büyük gelişmeler değişimler yaşanabilir. Bugün partnerinizle daha fazla vakit geçirmeye çalışın ve bu gelişmeleri sizde gözlemleyebileceksiniz.Aslan: Bugün sevgili aslan yalnız olmanız hep yalnız kalacağınız anlamına gelmez bugün dışarı çıkın ve yalnız başınıza da eğlenmeye çalışın.Başak: Bugün sevgili başaklar iş ve hayatınızla ile ilgili küçük sorunlar son bulacak bugün artık mutlu olmayı planlayabilir ve üzerinizde ki stresi atabilirsiniz.Terazi: Bugün sevgili teraziler evliyseniz evlilik hayatınızda büyük problemler ve çatışmalar yaşanabilir bugün mutluluğunuz için olabildiğince olayları alttan almaya çalışın derim benAkrep: Bugün sevgili akrepler maddi anlamda zorlayıcı bir dönemi geride bırakıyorsunuz beklenen miras veya toplu para elinize geçebilirYay: Bugün sevgili yaylar iştahsızlık yaşıyor ve bitkinlik hissediyor olabilirsiniz bol bol taze meyve yemeye gayret edin bugünOğlak: Bugün sevgili oğlaklar aile bireylerinizi daha fazla vakit ayırmanızı tavsiye ederim bugün.Kova: Bugün sevgili kovalar hayatınızda ki pozitif gelişmeleri fazla dillendirmenizi tavsiye etmem üzerinizde fazla göz var baş ağrılarına dikkatBalık: Bugün sevgili balıklar küçük çaplı mutfak kazalarına dikkat sakarlığınız üstünüzde bugün benden söylemesi.Koç: Bugün sevgili koçlar ilişkiniz hakkında olan sorunlar sizi üzmesin çünkü yeni bir haftaya başlamamızla pürüzlerden arınacaksınızBoğa: Bugün sevgili boğalar pozitifliğiniz yine üstünüzde ancak partnerinize karşı biraz karamsar davranışlar sergiliyor olabilirsiniz bu aralar daha olaylara iyimserlikle yaklaşmaya özen gösterin.İkizler: Bugün sevgili ikizler güven problemi yaşıyor olabilirsiniz şüpheli ve tedirgin davranışlarınız partnerinizi endişelendirebilir bu yeni yıl ile birlikte iletişiminizi güçlendirmeye çalışın derim ben.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler çevrenizde size motivasyon ve yeni bilgiler veren kişiler size aklınızda geçen fikirlere ve projelere başlamanızda çok büyük destek olacak ve bu hafta işleriniz daha iyi gidecek gibiAslan: Bugün sevgili aslanlar yeni başlangıçlar yapmak için çok doğru bir gün bugün yeni yıl ile birlikte sizde yeni başlangıçlara adım atmalısınız derim ben.Başak: Bugün sevgili başaklar fazla temkinli olmayı bırakıp birilerine güvenmeye çalışırsanız bu günü daha mutlu ve heyecanlı geçirebilirsiniz.Terazi: Bugün sevgili teraziler bilgiye kültüre yönelik münakaşalar içine girebilirsiniz.Akrep: Bugün sevgili akrepler ilişkiniz var ise diyaloglarınızda iyi bir dinleyici olmaya çalışın ki çeşitli sorunlar meydana gelmesin yeni yıl ile birlikte daha iyi bir dinleyici olmayı deneyebilirsinizYay: Bugün sevgili yaylar hayatınız rahatlayacak ve bir düzene girecek bununla birlikte arkanızdan konuşan iş çeviren çok fazla insan olabilir bu sizin o güzel canınızı sıkmasın bugün.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar belirlediğiniz hedeflerinizden dış etkenlerden dolayı şaşmamalı ve bu gün içerisinde çevredeki insanlara değil de kendinize odaklanmanızı öneririm.Kova: Bugün sevgili kovalar dolaylı yollardan mutlu olmayı bırakıp doğal yollardan mutlu olmanın yollarını bulmalı ve sürdürmelisiniz aksi takdirde bu günler sizin için çok neşeli olmayabilir.Balık: Bugün sevgili balıklar aşk hayatınız bakımından dengesiz ve çatışmalı bir gün olabilir sizin için bu gün partneriniz ile birlikte iletişim kurmalı ve sorunlarınızdan kurtulmalısınız.Koç: Bugün sevgili koçlar maddi anlamda kaygı dolu ve zorlayıcı bir dönem geçirecek olabilirsiniz bugünBoğa: Bugün sevgili boğalar kariyer konusunda büyük gelişmeler meydana gelecek gibi duruyor bazı belirsizlikler son bulacak bugünİkizler: Bugün sevgili ikizler yeni başlangıçlar ve yeni adımlar atmak için çok doğru bir gün bugünYengeç: Bugün sevgili yengeçler stresten uzak durmalı ve beslenmenize dikkat etmelisiniz bugünAslan: Bugün sevgili aslanlar çeşitli sağlık sorunları meydana gelebilir kendinizi ihmal etmemeli ve dikkatli olmalısınız bugünBaşak: Bugün sevgili başaklar gel gitli davranışlarınız çevrenizdekileri son zamanlarda oldukça şaşırtmakta biraz daha tutarlı yaklaşım sağlamanızı öneririmTerazi: Bugün sevgili teraziler aşk sizin için oldukça önemli farkındayım ama buna odaklanarak beklenti içinde yaşarsanız mutluluğu bulmanız zorlaşabilir.Akrep: Bugün sevgili akrepler sizi çok güzel haberler karşılayacak bugünlerde finansla konuda rahatlama söz konusu.Yay: Bugün sevgili yaylar eski dostlarınızla arkadaşlarınızla bir araya gelip geçmişe olan hasretinizi giderecek gibi görünüyor bugünOğlak: Bugün sevgili oğlaklar evliyseniz partneriniz ile aranızda bir takım tatsızlıklar yaşayabilirsiniz ama iki taraflı da düşünmeye özen gösterinKova: Bugün sevgili kovalar iş ve eğitim hayatınızda bir takım sorunlar ve anlaşmazlıklar yaşanabilir benden söylemesi.Balık: Bugün sevgili balıklar fevri davranışlardan uzak durmalı ve partnerinize anlayışlı davranmanızı şiddetli öneririmKoç: Bugün sevgili koçlar maddi açıdan rahatlayacaksınız son zamanlarda hesabınızı pekte kontrol edememişsiniz anladığım kadarıylaBoğa: Bugün sevgili boğalar beslenmenize dikkat iştahlı olduğunuzu olduğunu ve yaşamak için değil de yemek için yaşadığınızı biliyoruz ama aşırılıktan kaçınınİkizler: Bugün sevgili ikizler iş ve eğitim hayatınızda yaşanan aksilikler ailenizin de desteği ile son bulabilir bugünYengeç: Bugün sevgili yengeçler ikili ilişkilerde çeşitli iletişim problemleri ve atışmalardan dolayı oluşan sorunlar iletişiminize hasarlar verebilirAslan: Aceleci ve sabırsız bir şekilde sergilediğiniz her davranış sizin aleyhinize işliyor bugün benden söylemesiBaşak: Bugün sevgili başaklar takıntılı ve kıskanç olduğunuzu biliyoruz ama dozajını abartmayın ki partnerinizi bu durum yüzünden sizden sıkılmasın derim benTerazi: Bugün sevgili teraziler elinizi tutacak belki de omzuna kafanızı koyup ağlayacağınız birine ihtiyacınız vardır bugünAkrep: Bugün sevgili akrepler duygusal açıdan yalnız ve desteksiz hissettiğiniz bir dönem içine girmiş bulunmaktasınız güçlü olmaya çalışınYay: Bugün sevgili yaylar aile içinde şiddetli zıtlaşmalar ve kopmalar gözlemlenebilir soğukkanlı ve sakinliğinizi korumalısınızOğlak: Bugün sevgili oğlaklar öfke kontrolünüzü daha iyi sağlamalı fevri ve büyük çıkışlardan kaçınmalısınızKova: Bugün sevgili kovalar son zamanlarda iletişim sorunları yaşıyor ve kendinizi ifade etmekte zorlanıyor olabilirsinizBalık: Bugün sevgili balıklar anaçlık duygunuz çok ön planda bundan dolayı bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz bugünKoç: Bugün sevgili koçlar partnerinizde ilişkiniz hakkında oturup konuşup yeni kararlar almanız mümkün bugünBoğa: Bugün sevgili boğalar yine bugün de çok pozitivizmiz sorunlara sözüm odaklı yaklaşıyorsunuz kendinizi ifade ederken dikkatli olmanızı tavsiye ederimİkizler: Bugün sevgili ikizler yanlış anlaşılmalar çeşitli tartışmalar ve münakaşalar içine girmeniz mümkün.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler evli olanların evlilik hayatında partneriyle ortak karar alması ve uyum içine girmesi mümkün sabit fikirli olmanızın size çok zararı dokunuyor.Aslan: Bugün sevgili sorun çözücü ve ara bulucusunuz aile içinde yol gösterici ve öncü olmanızdan dolayı davranışlarınızda dengeli ve kararlı olmaya çalışın.Başak: Bugün sevgili başaklar is ve eğitim hayatınızda yeni başarılar ve gelişmeler gözüküyorTerazi: Bugün sevgili teraziler evli ise evlilik hayatları gayet uyumlu ve güzel ilerlemektedir ailenize karşı iletişiminizde sorunlar çıkabilir bu sizi tedirgin etmesin yoluna girecektir her şey sabırlı olmaya çalışın bugünAkrep: Bugün sevgili akrepler düşüncelerinizin pozitif olmasından dolayı ask is ve eğitim hayatınızda her şey yolunda gidiyor bugün.Yay: Bugün sevgili yaylar hoşlandığınız biri var ise sizi iyi şeyler bekliyor benden söylemesi dik başlı olmaktan biraz kaçınmanız lazım bugünOğlak: Bugün sevgili oğlaklar yine duygusallığınız üstünüzde aile içinde önemli gelişmeler evlilik veya bebek haberi almanız mümkünKova: Bugün sevgili kovalar finansal açıdan şanslı bir gündesiniz maddi rahatlamalar söz konusuBalık: Bugün sevgili balıklar iş ve eğitim hayatınızda uzun zamandır beklenilen güzel haberleri alacaksınız bugünKoç: Bugün sevgili koçlar insanların size verdiği sözleri tutması sizi çok mutlu edeceğe benziyorBoğa: Bugün sevgili boğalar iş ortamınızda yaşanan tatsızlıklar sizi üzmesin sabırlı olmalı işlerin yerine girmesini beklemelisiniz.İkizler: Bugün sevgili ikizler sevgiliniz veya en yakın dostunuz sizden büyük ilgi bekliyor bugün onlara azıcık zamanınızı ayırmaya özen gösterin benden söylemesiYengeç: Bugün sevgili yengeçler aileniz içinde oluşan küçük bir sıkıntı sizi çok üzmüşe benziyor anlayışlı ve yapıcı olun derim benAslan: Bugün sevgili aslanlar iş girişimlerinde veya bir yatırım da bulunmak için şanslı bir gününüzdesiniz gibi bunu ziyan etmeyin derim ben.Başak: Bugün sevgili başaklar insanların size söyleyeceği laflar sizi üzmesin veya incitmesin bugün olabildiğinizce insanları alttan almaya bakın.Terazi: Bugün sevgili teraziler ilişkinizde veya evliliğinizde anlaşmazlık ve iletişim kopuklukları olabilir bunun önüne geçmek için sabırlı olmaya özen göstermelisiniz.Akrep: Bugün sevgili akrepler sağlığınıza dikkat etmelisiniz baş ağrısı veya kas ağrısı söz konusu olabilir sosyal hayatınıza bugün bir süre ara verip istirahat etmenizi tavsiye ederim.Yay: Bugün sevgili yaylar ikili ilişkinizde kıskançlıktan kaçının partnerinize güvenmeniz ikiniz içinde mutluluğa bir adım olacak.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar maddi bir sıkıntı yaşayabilirsiniz tutarlı olmayı öğrenmeli ve harcamalarınızı planlayarak yapmalısınız benden söylemesi.Kova: Bugün sevgili kovalar aşk hayatınızda her şey yolunda ve daha iyiye doğru gidiyor ama bunun iş veya akademik hayatınızın önüne geçmemesine özen göstermelisiniz.Balık: Bugün sevgili balıklar arkadaşlarınız ile ilişkinizde kopukluklar gözlemleyebilirsiniz onlara daha çok zaman ayırmanızı tavsiye ederim.Koç: Bugün sevgili koçlar hem fiziksel hem zihinsel olarak çok yorulacaksınız gibi görünüyor ama dişinizi sıkın bu iş ortamınızda ki gelişiminize çok katkı sağlayacak.Boğa: Bugün sevgili boğalar kontrolünüz dışında gelişen olaylar için üzülmeyin bu sizin için hayırlı olacağa benziyor.İkizler: Bugün sevgili ikizler yaşayacağınız olaylar sizi adeta yenileyecek ve kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz bugün sizin gününüz.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler bugün ki karşılaşacağınız aksaklıklar günlük rutin işlerinizi tekrar gözden geçirmenizi gerektirebilir.Aslan: Bugün sevgili aslanlar düşman diye gördüğünüz kişilerden kaçınmayı bırakıp onları daha iyi anlayıp yaklaşmayı denemelisiniz bu size bir artı katabilirBaşak: Bugün sevgili başaklar aileniz sizi özlüyor ama işinizde yoğun olduğunuzdan dolayı söylemeye çekiniyor olabilirler onlara da zaman ve ilgi göstermeye çalışmalısınız benden söylemesiTerazi: Bugün sevgili teraziler uzaktan bir arkadaşınızın size yapacağı teklife pozitif yaklaşmanızı öneririm bu onunla olan bağlarınızı daha da güçlendirecektirAkrep: Bugün sevgili akrepler çalkantılı ilişkilerinizde ki kötü geçen günler sona erecek birbirinizi anlamak için birlikte daha fazla vakit geçirmeli ve sabırlı olmaya çabalamalısınızYay: Bugün sevgili yaylar yaptığınız çoğu seçimlerin sizi geliştirdiğini fark edeceksiniz boş zamanınızı değerlendirip bir işe atılın bu size maddi açıdan da büyük bir rahatlama sağlayacak.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar önünüze çıkacak olan ilişkisel sorunlara daha farklı yaklaşmaya özen göstermelisiniz artık bir yeniliğe hazırsınız benden söylemesi.Kova: Bugün sevgili kovalar akademik veya iş ortamınızda çok iyi ilerliyorsunuz bunun temposunu düşürmemeye gayret gösterin ama bununla birlikte ailenize zaman ayırmayı da ihmal etmemeye çalışın.Balık: Bugün sevgili balıklar ikili ilişkinizde çok iniş çıkış yaşıyor gibisiniz iletişiminizi sağlam tutup daha anlayışlı olmaya özen gösterin aksi takdirde ikinizde üzüntülü bir dönemden geçebilirsiniz