5 - 11 Şubat 2018 haftalık burç yorumları

Gözde Hatunoğlu

Instagram: @anilcanofficial Twitter: @cananl Facebook: CanastrolojiSevgi ve güzelliğin gezegeni Venüs Balık burcuna geçiş yapacak.Kova burcundaki tutumu daha mantığa dayalı hareket etmesine neden oluyordu.Aynı zamanda kova burcunda venüs zarar görür bu süreçte aldığımız açılarla ilişkilerimizde değişimlere de neden oldu.Bazılarınız beklentilerinizi karşılayamadınız, bazılarınız ilişkinizde tıkandınız.Bazınız flört etti ama bir yere varamadı.14 şubat haftasına vurgu yaparcasına Venüs Balık burcuna geçiyor.11 şubatta yapacağı bu geçiş öncesi ilişkilerde değişimler ve kendini ifade etme istediği ön plana çıkıyor.Bu yüzden partneri çok sıkmamak veya partnerim olsun diye kendinizi zorlamamak daha mantıklı olacak.Genel anlamda kendiniz için mantıklı bir eş veya ilişki istediği içinde olacaksınız.11.Şubat ve sonrası ilişkilerle ilgili çok daha samimi ve pozitif özellikle , küskünlüklerin bitmesi ve arayı düzeltmek için etkin olacak.Bu hafta ilişkilerde;· Partneriniz varsa çok sıkmayın· Gereksiz tartışmalardan kaçının· Gereksiz kıskançlık krizlerine girmeyin· Olayları büyütmeyin· Partnerinize güvenin· Partnerinizi serbest bırakın, bırakın kendisi olsun· Sosyalleşin· 11 şubat haftası için güzel bir yemek organize edin.· Perşembe cuma günleri arınmak temizlenmek adına uygun, Hamam veya spa’ya gidebilirsiniz.Koç: Bugün sevgili koçlar aile içinde huzuru sağlamak için yeni kararlar almalı ve iletişiminizi güçlendirmelisiniz.Boğa: Bugün sevgili boğalar yine hareketli ve dinamiksiniz öz disiplininizi devam ettirmeli ve tutarlı olmalısınız bu sizi her anlamda rahatlatıcaktır.İkizler: Bugün sevgili ikizler partneriniz biraz bencilliğinizden şikayetçi olabilir düşünceli davranmaya gayret gösterin derim ben.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler hayat sizi büyük seçimler yapmak zorunda bırakıyor olabilir hayallerinizi küçümsemekten vazgeçin ve bazı konularda suçu biraz da kendinizde aramaya çalışın.Aslan: Bugün sevgili aslanlar pek bir yaratıcı ve üretken gördüm sizi bunu bir fırsata dönüştürün her türlü faaliyete ve etkinliğe katılmaya çalışın.Başak: Bugün sevgili başaklar büyük değişimlerden ve yeni kararlar almaktan kaçının ikili ilişkilerde iletişim bozuklukları gözlemlenebilir.Terazi: Bugün sevgili teraziler evinizin düzeninde değişim ve onarım gerektiren durumlar meydana gelebilir maddi harcamalara dikkat etmelesiniz.Akrep: Bugün sevgili akrepler duygusal ve hassasınız ilişkide ise partnerinize fazla yükleniyor olabilirsiniz biraz güven gerek ilişkinize kuruntulardan kaçının derim ben size.Yay: Bugün sevgili yaylar ikili ilişkilerinizde büyük iletişim kopuklukları ve anlaşmazlıklar yaşanabilir tutarlı ve sabırlı olmaya çalışmalısınız.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar fedakarlık bile abartılınca zarar veren bir duygu malesef aşk hayatınız güzel ilerliyor gibi bugün.Kova: Bugün sevgili kovalar bazı konularda tabularınızı yıkın ve yeniliklere yeni insanlara fırsat tanıyın çünkü sosyalleşmeye ihtiyacınız var.Balık: Bugün sevgili balıklar iş hayatınızda çok güzel gelişmeler gözlemlenebilir aşk hayatınızda ise çok güzel gelişmeler olduğunu söyliyemiyicem tercihinizi yine yalnızlıktan yana yapmışsınız.Koç: Bugün sevgili koçlar iş ve eğitim hayatınızda giden olumsuz durumlar son bulucak ve bugün maddi ferahlama yaşıyacaksınız.Boğa: Bugün sevgili boğalar aile içinde ki huzursuzluk oldukça canınızı sıkmakta bu yüzden kabuğunuza çekilip dinlenmek isteyebilirsiniz.İkizler: Bugün sevgili ikizler ikili ilişkilerde zıtlaşmalar çatışmalar yaşanabilir lakin soğuk kanlılığınızı ve sakinliğinizi korumalısınız.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler yalnızlıktan şikayet ettiğinizi duyar gibiyim ama bu sıra iş ve eğitim hayatınıza odaklanmanızı tavsiye ederim.Aslan: Bugün sevgili aslanlar sizin için çok güzel bir gün. Ya beklediğiniz bir iş veya beklediğiniz bir aşk kapınızı çalabilir.Başak: Bugün sevgili başaklar her zaman ki gibi işinizde son derece titizce davranıyosunuz fakat üzerine aldığınız fazla sorumluluk sizi sıkıyo ve isteklerinizden ve hedeflerinizden şaşmaya neden olabilir.Terazi: Bugün sevgili teraziler gözlerinizi kapatıp bir dilek tutun ama ne dilediğinize dikkat edin çünkü gerçekleşebilir. Aşk konusunda ki şansızlığınız bugün son bulucak gibi hissediyorum.Akrep: Bugün sevgili akrepler yeni başlangıçlar, yeni ortamlar ve yeni insanlar sizin için çok yeni bir gün olucak bugünYay: Bugün sevgili yaylar başarma isteğiniz son derece ön planda bugün sizi gururlandırıcak olaylarla karşılaşmanız mümkün benden söylemesi.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar hırsınız ve azminiz sizi tehlikeli yollara sokabilir. Son zamanlarda duygularınızla hareket etmeye özen göstermenizi tavsiye ederim.Kova: Bugün sevgili kovalar eskiye özlem yaşıyor olabilirsiniz eski dostlardan gelicek bir telefon sizi bugün çok mutlu edebilir.Balık: Bugün sevgili balıklar duygusal çöküş içindesiniz sevdiklerinizin desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz lakin bu dünyaya yalnız geldik yalnız gidiceğiz bazı şeyleri yalnız halletmeye özen gösterin.Koç: Bugün sevgili koçlar yeni bir ilişkiye adım atıyor olabilirsiniz kendinizi hızlı teslim etmemeli ve çok güvenmemelisiniz.Boğa: Bugün sevgili boğalar beslenme konusunda düzensizlikten ve aşırılıktan kaçının çeşitli sağlık sorunları meydana gelebilir.İkizler: Bugün sevgili ikizler iş ve eğitim hayatınızda son zamanlarda karşınıza çıkan engeller birer birer yok olacak ve bununla birlikte maddi rahatlama içine gireceksiniz gibi gözüküyor.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler uzun zamandır kırgınlık duyduğunuz eşiniz veya dostunuz sizle iletişim haline geçmeye çalışabilir ben geri çevirmemenizi tavsiye ederim eğitim konusunda ki belirsizliklerde bugünlerde son bulucak gibi gözüküyor.Aslan: Bugün sevgili aslanlar eklem ağrıları ve baş ağrısı gibi çeşitli rahatsızlıklar gözlemlenebilir nazar var sizde benden söylemesi. hep göz bunlar, gözleri çıksın inşallah.Başak: Bugün sevgili başaklar yeni bir başlangıç yapacaksınız gibi gözüküyor her karanlık sonrası doğan aydınlık gibi temiz bir sayfa olucak.Terazi: Bugün sevgili teraziler sanatsal ve estetik açıdan sahip olduğunuz değerleri farkına varıcak ve bazı gelişmelere imza atıcaksınız gibi gözüküyor.Akrep: Bugün sevgili akrepler çok çalışmanız lazım belirlediğiniz idealler için bazı şeylerden ödün vermelisiniz. Fedalarlıktan kaçınmayın emeksiz yemek olmaz.Yay: Bugün sevgili yaylar pek bir durgun gördüm sizi bu günlerde canınızı sıkan birşey olmalı o her neyse eminim ki bir kaç gün içinde yoluna giricek benden söylemesi.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar aşk hayatınızda çeşitli gel gitler yaşıyor olabilirsiniz bu önümüzde ki bir kaç gün içinde güzel gelişmeler bekliyor sizi.Kova: Bugün sevgili kovalar yaşam alanınızı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik büyük adımlar atmak için doğru zaman dilimindesiniz.Balık: Bugün sevgili balıklar partnerinizi bu sıra çok ihmal etmemeye gayret gösterin ve bu ara fiziksel değişimlerden kaçınmaya özen gösterin.Koç: Bugün sevgili koçlar yenilenmeye ve tazelenmeye ihtiyacınız var ikili ilişkilerdeki çatışmalar sizi çok yıpratmış kendinize zaman ayırın.Boğa: Bugün sevgili boğalar iletişim gücünüzün zayıfladığı bir dönemden geçiyorsunuz bu sizi endişelendirmesin herşey yoluna girecek.İkizler: Bugün sevgili ikizler iş hayatınızda ilerlemeler ve gelişmeler gözlemlenebilir.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler toplu bir para geçebilir elinize miras, borç, tazminat vesaire gibi iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim.Aslan: Bugün sevgili aslanlar aşk hayatınızda olumlu gelişmeler gözlemlenebilir ilişkiniz varsa eğer evliliğe doğru ilerlemeler söz konusu olabilir.Başak: Bugün sevgili başaklar evliyseniz evlilik hayatında ciddi problemler ve çatışmalar yaşanabilir mantıklı hareket etmeli ve partnerinizle olan ilişkinizde ağzınızdan çıkan her kelimeyi iki kez düşünmenizi tavsiye ederim.Terazi: Bugün sevgili teraziler ikili ilişkilerde çeşitli pürüzler meydana gelebilir partnerinizi rahat bırakın ve baskı yapmayın onunda bir hayatı var unutmayın ve gereksiz kıskançlıktanda kaçının.Akrep: Bugün sevgili akrepler ailenize vakit ayırmanın vakti geldi onları son günlerde pek bir ihmal etmişsiniz çok şikayetçiler bu durumdan benden söylemesi.Yay: Bugün sevgili yaylar iş dolayısıyla küçük seyahatlere çıkabilirsiniz zaten size gezmek olsun en sevdiğiniz şey.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar aşk hayatınızda çalkantılı bir dönem ve çeşitli dengesizlikler var sorunları zamana bırakmak gerek.Kova: Bugün sevgili kovalar ya hep ya hiç sizin aranız yok ama bunların arasında bi denge kurmaya gayret göstermelisiniz ani ruh hali değişimleri sizide çevrenizide olumsuz olarak çok etkiliyor.Balık: Bugün sevgili balıklar beslenmenize son derece dikkat etmelesiniz bu sırada çeşitli sağlık sorunları meydana gelebilir.Koç: Bugün sevgili koçlar uykusuzluk problemi yaşıyor olabilirsiniz bu ara bunların hepsi hayal kurmaktan gelecek kaygınız var ise bunu aşmaya ve yenmeye çalışın yarının garantisi yok çünkü.Boğa: Bugün sevgili boğalar sizin gibi pozitif düşünüp buna rağmen karamsar olan kimseyi görmedim iyimser olmaya çalışın iyi düşünmeyin sadece enerjinizide güzel tutun bugün şanslı gününüz benden söylemesi.İkizler: Bugün sevgili ikizler çok dolmuş birikmiş gördüm sizi dokunsalar ağlayacaksınız gözünüzdeki yaşlar dökülmeyi bekliyor son derece duygusal ve hassasınız bu ara.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler pozitifliğiniz yine üstünüzde ancak partnerinize karşı biraz negatif olabiliyorsunuz artık ona biraz güvenin ve şüpheci olmayın sadece sevin gerisi gelir.Aslan: Bugün sevgili aslanlar çevrenizde size motivasyon ve yeni bilgiler veren kişiler size aklınızdan geçen yeni fikirleri ve düşünceleri uygulamaya geçirmenizde çok büyük destekleri olacak.Başak: Bugün sevgili başaklar aşk sizi bulmaz siz onu ararsınız insanları güvenmeyi öğrenmeniz lazım sürekli temkinli olmaya çalışırsanız hem yalnız hem mutsuz olursunuz.Terazi: Bugün sevgili teraziler bilgiye kültüre yönelik büyük münakaşalar içine girebilirsiniz ilişkiniz var ise iletişiminizde iyi bir dinleyici olmaya gayret gösterin bugün.Akrep: Bugün sevgili akrepler hayatınız rahatlıyacak ve bir düzene girecek arkanızdan konuşan çok insan var ama merak etmeyin arkanızdan konuşan arkanızda kalır.Yay: Bugün sevgili yaylar dolaylı yollardan mutlu olmaya çalışıp doğal yollardan mutlu olmaya bakın bence siz beni anladınız.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar pek çok alanda süreçlerin hızlandığını görüyorum ilişkinizde ciddi kararlar alabilir ve evlilik kararını tekrak gözden geçirebilirsiniz bugün.Kova: Bugün sevgili kovalar kendinizi her anlamda geliştirmek ve birşeyler katmak istiyebilir ve bunu önceliğiniz haline getirebilirsiniz.Balık: Bugün sevgili balıklar sürekli bir koşuşturma içindesiniz büyük bir yoğunluk yaşıyor olabilirsiniz iş hayatınızda ama bunun ekmeğini uzun bir süre yiyeceksiniz benden söylemesi.Koç: Bugün sevgili koçlar büyük başarılara imza atabilirsiniz iş ve kariyer hayatınızda benden söylemesi.Boğa: Bugün sevgili boğalar duygusal olarak dengesiz bir dönem atlatıyor olabilirsiniz ikili ilişkilerde yaşadığınız sorunları geride bırakıcaksınız.İkizler: Bugün sevgili ikizler maddi konularda biraz problemli bir dönemi atlatıcaksınız bu süreçte harcamalarınıza son derece dikkat etmelisiniz.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler pek bir neşeli görünüyorsunuz ancak maddi olarak sıkışık bir döneme girebilirsiniz ama bu canınızı sıkmasın çok kısa zamanda buna bir çözüm bulacaksınız.Aslan: Bugün sevgili aslanlar maddi yönden rahatlıyıcak ve beklediğiniz ödemeleri alıcaksınız küçük seyahatlar planlıyor olabilirsiniz.Başak: Bugün sevgili başaklar hedefleriniz konusunda atıcağınız her adım olumlu olucak sizin için bu dönem benden söylemesi.Terazi: Bugün sevgili teraziler aşk konusunda pek şanslı olduğunuzu söyleyemeyeceğim lakin herkes kendi şansını kendi yaratır.Akrep: Bugün sevgili akrepler insanlarda çizdiğiniz imajı pek önemsemediğinizi düşünüyorum. Ancak önemsemelisiniz çünkü sizi tanımayan insanlar için bu durum hayatınız da bir çok fırsatı kaçırmanıza sebebiyet veriyor.Yay: Bugün sevgili yaylar çevrenizdekiler hata yapmanıza izin vermiyor ve sürekli arkanızda birileri var ama buna güvenerek hareket etmenizi önermem kendi ayaklarınızın üstünde durmanızı tavsiye ederim.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar elinizde avucunuzda ne varsa paylaşıyorsunuz belki ama emeklerinizin fedakarlıklarınızın karşılığını alamayabilirsiniz her zaman iyilik yap denize at sonuçta.Kova: Bugün sevgili kovalar iş birliklerinden kaçınmayın ortak yapacağınız işler ve güçlerin birleşmesi emeklerinizi beklentinizi sonuna kadar karşılayacak.Balık: Bugün sevgili balıklar aman sağlığınıza dikkat yorucu iş temponuz sağlığınızı ihmal etmenize sebebiyet veriyor olabilir.Koç: Bugün sevgili koçlar hem fiziksel hem zihinsel olarak çok yorulucaksınız gibi görünüyor ama dişinizi sıkın bu iş ortamınızda ki gelişiminize çok katkı sağlıyacak.Boğa: Bugün sevgili boğalar kontrolunuz dışında gelişen olaylar için üzülmeyin bu sizin için hayırlı olacağa benziyor.İkizler: Bugün sevgili ikizler yaşıyacağınız olaylar sizi adeta yeniliyecek ve kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz bugün sizin gününüz.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler bugün ki karşılaşacağınız aksaklıklar günlük rutin işlerinizi tekrar gözden geçirmenizi gerektirebilir.Aslan: Bugün sevgili aslanlar düşman diye gördüğünüz kişilerden kaçınmayı bırakıp onları daha iyi anlayıp yaklaşmayı denemelisiniz bu size bir artı katabilirBaşak: Bugün sevgili başaklar aileniz sizi özlüyor ama işinizde yoğun olduğunuzdan dolayı söylemeye çekiniyor olabilirler onlara da zaman ve ilgi göstermeye çalışmalısınız benden söylemesi.Terazi: Bugün sevgili teraziler uzaktan bir arkadaşınızın size yapacağı teklife pozitif yaklaşmanızı öneririm bu onunla olan bağlarınızı daha da güçlendirecektir.Akrep: Bugün sevgili akrepler çalkalantılı ilişkilerinizde ki kötü geçen günler sona erecek birbirinizi anlamak için birlikte daha fazla vakit geçirmeli ve sabırlı olmaya çabalamalısınız.Yay: Bugün sevgili yaylar yaptığınız çoğu seçimlerin sizi geliştirdiğini fark edeceksiniz boş zamanınızı değerlendirip bir işe atılın bu size maddi açıdanda büyük bir rahatlama sağlıyacak.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar önünüze çıkıcak olan ilişkisel sorunlara daha farklı yaklaşmaya özen göstermelisiniz artık bir yeniliğe hazırsınız benden söylemesi.Kova: Bugün sevgili kovalar akademik veya iş ortamınızda çok iyi ilerliyorsunuz bunun temposunu düşürmemeye gayret gösterin ama bununla birlikte ailenize zaman ayırmayıda ihmal etmemeye çalışın.Balık: Bugün sevgili balıklar ikili ilişkinizde çok iniş çıkış yaşıyor gibisiniz iletişiminizi sağlam tutup daha anlayışlı olmaya özen gösterin aksi takdirde ikinizde üzüntülü bir dönemden geçebilirsiniz.