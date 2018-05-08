5 banka faizi yüzde 0.99’a çekiyor

ZİRAAT, PARA İÇİN GÖRÜŞÜYOR

‘2 MİLYON STOK VAR’

Erdinç Şahin

Konut sektöründe tapu harcı veindirimi ile imar affının ardından, hükümet konut kredi faizlerini de indirmek için düğmeye bastı. Müjdeli habergeldi. Bankaların konut stokunu azaltmak için kampanya yapacağını belirten Yıldırım, “ve diğer bankalar konut stokunu azaltmak için kampanya başlatacak. Böylece çarkları konut sektöründe tekrar döndürmeye başlayacağız” dedi.Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre ilk olarak’tan oluşan üç kamu bankasının yanı sıra aralarında Ziraat ve Vakıf Katılım’ın yer aldığı iki kamu katılım bankası, en az 3 aylık süreyle kampanyayı başlatacak. Önderliğini en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın yapacağı kampanya ile bu 5 bankada aylık yüzde 1.25 ile yüzde 1.35 aralığında olan faiz oranları yüzde 1’in altına indirilecek. Böylece konut faizleri 36 puan inerek yüzde 0.99’dan kredi bulunabilecek. 10 yıl vadeyle 200 bin lira kredi alan bir kişinin aylık ödemesi 3 bin 375 liradan 2 bin 855 liraya inecek. Toplamda ise 200 bin lira kredi alan vatandaş 62 bin 360 lira daha az faiz ödeyecek. Sadece toplam faiz tutarı 205 bin 27 liradan 142 bin 667 liraya düşmüş olacak.’nın kampanya için gerekli likiditeyi sağlamak amacıyla yurtdışında kreditörler ile görüşmeye başladığı da gelen haberler arasında. Geçtiğimiz hafta sonu, 31 Ekim’e kadar tapu harçları oranı yüzde 4’ten 3’e, KDV oranı da yüzde 18’den, yüzde 8’e düşürüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yaklaşık 15 milyon konutu ilgilendiren imar affı için bir düzenlemeye başladı. Kaçak yapıların sahipleri bina maliyetinin yüzde 3’ü oranında bir bedel öderse, yapı kayıt belgesi alacaklar. Kat mülkiyetine geçmek istiyenler bir yüzde 3 daha ödeyecekler.Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, 2017 itibarıyla Türkiye’de iskânı ve tapusu alınmış fakat tapu devri yapılmamış 410 bin konut olduğunu söyledi. Taş, bu sayıya ruhsatı alınmış, inşaatı devam eden fakat satışı gerçekleşmemiş 1.6 milyon konut eklenince 2 milyonu aşkın bir konut stoku olduğunu ifade etti. Türkiye’de yılda 600 bin konut ihtiyacı olduğu göz önüne alındığında, 3 yıllık bir stok olduğu görülüyor.