5 bin engelliye atama müjdesi

'ÖNÜMÜZDE ENGEL BIRAKMAYACAĞIZ'

'MİLLETİMİZ PLANLARINI BOZDU'

YENİ KADROLAR AÇILACAK

ÇALIŞAN KADINLARA DESTEK

Mehmet Nuri Turan

ni ziyaretinin ardından Tunceli Kültür Merkezi'ndeki AK Parti Tunceli İl 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katılan Sarıeroğlu, merkez girişinde kadınlarca çiçeklerle karşılandı. Taşerondan kadroya geçen kadınlar Sarıeroğlu'na sarılarak, kendisine teşekkür etti.Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kongre için gönderdiği tebrik mesajları okundu.Bakan Sarıeroğlu, kongrede yaptığı konuşmada, menfaat için değil Allah rızası için hizmet ettiklerini söyledi.Tunceli'ye parti olarak önem verdiklerini ifade eden Sarıeroğlu, şunları dile getirdi:"İnşallah bundan sonra önümüzde engel bırakmayacağız, her engeli sizden aldığımız güçle aşacağız. 15 yıldır milletimize hizmet etmek için çaba sarf ediyoruz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine çağ atlamış bir Türkiye var. 23 milyar IMF borcunu sıfırlamış bir Türkiye var. Her yerde, 81 ilimizde dokunmadık santimetrekare yok. İnşallah bu sinerjiyle, milletten alacağımız güçle daha iyisini yapmak için çalışacağız. Çok büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var. 2023 diyoruz, bunları boşuna demiyoruz. Etrafımız ateş çemberi, 15 yıldır bu güçlü yürüyüşümüzün nelerle engellendiğini biliyorsunuz. Partileri kapatma davası, 17-25 Aralık, 7-8 Ekim olaylarını hep birlikte yaşadık."Sarıeroğlu, çok zor günler geçirdiklerini, milletin inancı ve güveni sayesinde zor günleri aştıklarını belirterek, millet için hizmet etmeye devam ettiklerini dile getirdi.FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Sarıeroğlu, "15 Temmuz öylesine haince planlanmıştı ki tek hesaba katmadıkları milletimizdi. Yine 81 ilimizde 29 gün nöbetler tutuldu. 15 Temmuz akşamı tüm Türkiye ile bağlantılar kurulmuştu, o gün Tunceli'de gördüğümüz fotoğraf muhteşemdi. O gün Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin sokağa çıkmasaydı, bugün burada birlikte değildik. Çok korkunç planlar vardı, milletimiz bu planları bozdu." diye konuştu.Karşılarına engel çıkarmak isteyenlerin yine milletin tokadıyla karşılaşacağını aktaran Sarıeroğlu, millete layık olmak için var güçleriyle çalıştıklarını anlattı.Sarıeroğlu, Her gece yatmadan önce tüm günün muhasebesini yaptıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:"Rabb'im şu 6 aylık süreçte güzel işler yapmayı nasip etti. Bundan sonra toplumun tüm sorunlarıyla alakalı engelli, çiftçi, yaşlı, herkesle ilgili güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Taşeron sorununu gündemden kaldırdık. Tunceli'de bin 100 kişi kadroya alınacak. Türkiye'deki 1 milyon 20 bin kardeşimizden hiç kimse dışarıda bırakılmamıştır. Önümüzdeki süreçte işsizlik oranlarının aşağıya çekilmesi, istihdam oranının arttırılması için çalışmalarımızı arttıracağız. Bu anlamda Tunceli de çalışmalarımızın merkezi olacak. Biliyorsunuz iki atölye çalışması var. 5 ilçede de bu atölyeler açılacak, yaza kadar 2 bin 500 kardeşimize istihdam sağlayacağız."Sarıeroğlu, kente kurulan atölyelere halktan destek olunmasını istedi.Kadınların çalışma hayatında yer almasını önemsediklerini ifade eden Sarıeroğlu, şunları kaydetti:"Kadınların çalışma hayatında yer alması çok önemli. Bu atölyelerde yer alacak kadınların 2-4 yaş arası çocukları varsa, bunlara 400'er lira destek vereceğiz. Yeter ki çocuklarımızın ihtiyaçları, masrafları karşılansın. İstihdam ile ilgili teşviklerimiz var. 15 yıldır şuna inandık, 'Kadın güçlü olursa aile güçlü olur, aile güçlü olursa Türkiye güçlü olur.' dedik. Politikalarımızı bu çerçevede gerçekleştirdik. Engelli kardeşlerimizin atamasıyla ilgili çalışmalar yaptık, ilk etapta 2 bin 500 engellinin atamasını gerçekleştirdik. Şimdi mart ayında 2 bin 500, eylül ve ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi atayacağız."AA