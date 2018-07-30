5 bin ücretli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçları yarın açıklanacak

5 bin ücretli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçları yarın açıklanacak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanması sürecinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayları ve sözlü sınav merkezlerini yarın ilan edecek.