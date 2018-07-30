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5 bin ücretli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçları yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanması sürecinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayları ve sözlü sınav merkezlerini yarın ilan edecek.

30 Temmuz 2018, Pazartesi 17:23
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MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili takvim yayımlandı.

Bakanlık daha önce 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanacağını açıklamıştı.

Takvime göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve sözlü sınav merkezleri yarın açıklanacak.

Sözlü sınav merkezi tercihleri, 1-4 Ağustos'ta alınacak. Adayların sözlü sınav merkezleri olan Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini bu tarihler arasında tercih etmeleri gerekiyor.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak ve sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak.

17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. 4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.

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