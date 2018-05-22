5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 36. ölüm yıldönümünde anıldı

5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıldönümünde kabri başında resmi bir törenle anıldı. Cumhurbaşkanlığı ve TSK'nın çelenklerinin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ile sonra erdi. Törene, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan, Dış İlişkiler ve Protokol Başkan Vekili Necati Öztürk, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Özer Kontoğlu, Korgeneral Yavuz Türkgenci, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Tuğgeneral Mehmet Kip ve Sunay'ın oğlu Argun Sunay katıldı.