5 FETÖ'cü sınırda kaçmak isterken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski askerler ile avukatın da arasında bulunduğu 5 kişi, Yunanistan sınırında gözaltına alındı

14 Mayıs 2018, Pazartesi 16:25 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2018, Pazartesi 16:25
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçecek bir grubun iki araçla Edirne’ye geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.


Ankara ve Gaziantep plakalı iki otomobili Osmanlı köyünde durduran ekipler, emekli Kurmay Binbaşı E.K. (40), meslekten ihraç edilen eski Jandarma Yüzbaşılar İ.T. (36) ve M.K. (35), avukat A.O. (39) ve sürücü M.S.’yi (26) gözaltına aldı.



AA

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