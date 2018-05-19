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5 gündür haber alınamayan emekli öğretmen ölü bulundu

Konya’nın Ereğli ilçesinde emekli öğretmen Ayşe Şahan (72), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

19 Mayıs 2018, Cumartesi 14:26
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Konya'da yaşayan emekli öğretmen Ayşe Şahan’ın oturduğu 3’üncü kattaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri polise haber verdi.

KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Gelen ekipler, kendisinden 5 gündür haber alınamadığı belirtilen Ayşe Şahan’ın dairesinin kapısını itfaiyenin yardımıyla kırarak içeri girdi. Ekipler, Ayşe Şahan’ı yatağında ölü buldu.

Ayşe Şahan’ın cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)


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