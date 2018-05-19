5 gündür haber alınamayan emekli öğretmen ölü bulundu
Konya’nın Ereğli ilçesinde emekli öğretmen Ayşe Şahan (72), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Konya'da yaşayan emekli öğretmen Ayşe Şahan’ın oturduğu 3’üncü kattaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri polise haber verdi.
KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER
Gelen ekipler, kendisinden 5 gündür haber alınamadığı belirtilen Ayşe Şahan’ın dairesinin kapısını itfaiyenin yardımıyla kırarak içeri girdi. Ekipler, Ayşe Şahan’ı yatağında ölü buldu.
Ayşe Şahan’ın cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)