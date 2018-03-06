5 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı



5 MART 2018 TOTAL'DE ÇUKUR DİZİSİ BİRİNCİ

5 MART 2018 AB'DE ÇUKUR DİZİSİ BİRİNCİ



5 MART 2018 ABC'DE ÇUKUR DİZİSİ BİRİNCİ

Can Hakman

Türkiyenı nefesini tutmuş bekliyordu. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta da pazartesi gecesi reytinglerde kıyasıya bir rekabet söz konusuydu. İzleyiciler Çukur dizisinin mi yoksa Söz dizisinin mi birinci olduğunu merak etti. Üstelik Survivor, Siyah Beyaz Aşk ve Fatih Portakal ile Fox Ana Haber de potadaydı.Türk dizilerinin ve programlarının devam etmesinde bir kriter olan reytingler yapımcıların hayatında önemli bir yer tutuyor. 5 Mart reyting sonuçları bu açıdan oldukça önem taşıyordu. Çukur dizisi Total, AB VE ABC1'de birinci oldu. İşte sizlere 5 Mart 2018 reyting sonuçlarıReyting bir programın izleyici oranını ifade etmektedir. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.Reyting şu aşamalardan geçer: Ölçümün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. (yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. ( o evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. (evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar)