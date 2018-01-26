5 milli sporcu bugün altın madalya için mücadele edecek



FİNAL MAÇLARI 16.00'DA

Gizem Yetil

Dün yapılan maçların ardından 55 kiloda Ekrem Öztürk, 72 kiloda Dağ, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 82 kiloda Emrah Kuş, 97 kiloda Cenk İldem final oynama hakkını elde ederken, 67 kiloda Murat Fırat Bronz madalya maçı yapacak. 130 kiloda Osman Yıldırım ise yarı finalde mücadele edecek.Bugün İran saati ile 08.30’da ikinci kez 2 kilo tolerans ile tartı yapılacak. Saat 10.00’da ise repesaj maçları oynanacak. Repesaj karşılaşmalarında Atakan Yüksel Burhan Akbudak ve Metehan Başar mindere çıkacak isimler olacak. Final maçları saat 16.00’da olacak.