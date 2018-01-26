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5 milli sporcu bugün altın madalya için mücadele edecek

Avrupa şampiyonası öncesinde hazırlık turnuvalarından biri olan İran Tahti kupasında mücadele eden Greko-Romen güreş milli takımından 5 isim bugün altın madalya için mücadele edecek

5 milli sporcu bugün altın madalya için mücadele edecek
Dün yapılan maçların ardından 55 kiloda Ekrem Öztürk, 72 kiloda Dağ, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 82 kiloda Emrah Kuş, 97 kiloda Cenk İldem final oynama hakkını elde ederken, 67 kiloda Murat Fırat Bronz madalya maçı yapacak. 130 kiloda Osman Yıldırım ise yarı finalde mücadele edecek.


FİNAL MAÇLARI 16.00'DA


Bugün İran saati ile 08.30’da ikinci kez 2 kilo tolerans ile tartı yapılacak. Saat 10.00’da ise repesaj maçları oynanacak. Repesaj karşılaşmalarında Atakan Yüksel Burhan Akbudak ve Metehan Başar mindere çıkacak isimler olacak. Final maçları saat 16.00’da olacak.


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