5 saatte oyun geliştirdiler

Senim Tanay

Bu yıl ikincisi düzenlenen DesignFest’te 80 liseli 5 saatte kendi oyunlarını geliştirdi. Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA) öğrencileri tarafından organize edilen liselerarası oyun festivalinin birincisi Atatürk Fen Lisesi’nden Random grubu oldu. Etkinliğe katılan 80 liseli Gram Games, Illusionist gibi sektörde öncü firmalardan yarım gün eğitim aldı. Öğrenciler 5 saatte kendi oyunlarını geliştirdiler.Yarışma sonrası jüri ve katılımcı oylaması sonucu birincilik ödülü Atatürk Fen Lisesi’nden ‘Random’ grubunun oldu. Kadıköy Doğa Koleji’nden ‘Codefest 1.si’ isimli takım ise Gram Games Jüri Özel Ödülü’nü aldı. Bu ödülle geliştirdikleri oyunun yayınlama seviyesine gelmesi için destek alacaklar.Ev sahibi olan UAA takımı ‘The Valknut’ ise Illusionist Jüri Özel Ödülü’nü alarak firmanın gerçekleştireceği bir etkinlikte birlikte çalışma fırsatı yakaladı.