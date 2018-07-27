5 soruda çalışanın bedelli rehberi

Meclis süreci 3 günde tamamlanan yasada, bedelliden yararlanmak isteyenlerle ilgili net hükümlere yer verildi. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin en çok merak ettiği 5 ve cevapları...

ÜCRETSİZ İZİNLİ

1- Bedelliye başvuracak çalışanlar hangi kapsamda değerlendirilecek?

Yasanın ilgili maddesinde bu konu açıkça yer alıyor. Buna göre, bedelli düzenlemesinden yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak.

TAZMİNATA DİKKAT

2- Bedelli askerliğe gidenler, bu gerekçeyle işyerinden ayrılırsa, kıdem tazminatlarını alabilecek mi?

1475 sayılı İş Kanunu’nda kıdem tazminatı ödenebilecek durumlar arasında muvazzaf askerlik hizmeti de sayılıyor. Ancak yetkililer, bedelli askerlikte durumun farklı olduğuna dikkat çekiyor. Yasaya net bir şekilde çalışanların ücretsiz izinli sayılacağı hükmünün eklendiğini vurgulayan yetkililer, “İş Kanunu’nda genel bir düzenleme söz konusu. Ancak bu konuyla ilgili özel bir düzenleme yapıldığı için, bu düzenlemeyi dikkate almamız gerekir. Dolayısıyla tüm çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak ve şu anki şartlara göre, işyerinden ayrılarak kıdem tazminatı alabilmeleri mümkün gözükmüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

3- Bedelliyle ilgili düzenlemede kamu-özel sektör ayrımı var mı?

TBMM’de görüşmeler sırasında, bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanacaklar için getirilen ücretsiz izin uygulamasının, sadece kamu için algılanıp, uygulamada sorunlar oluşup-oluşmayacağı sorusuna yanıt arandı. Bu kapsamda ek bir önerge verilip verilmemesi tartışıldı. Ancak böyle bir düzenlemeye gerek olmadığı sonucuna varıldı. Buna göre, ücretsiz izin tüm işyerlerini içeriyor.

4- Bedelli askerlik düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Son dakikada yapılan değişikliğe göre 1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanlar ve Askerlik Kanunu’na tabi olanlar bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanabilecek. Yasadan önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da, istemeleri halinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabii olmaksızın kapsama girecek.

3 AY İÇİNDE BAŞVURU

5- Bedelli için koşullar neler?

Yasanın onaylanmasının ardından, bedelli düzenlemesinden yararlanmak isteyenlerin 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları ve 15 bin TL’yi bir defada ödemeleri gerekecek. Bu süreç tamamlandıktan sonra da 21 günlük temel askerlik eğitiminin bitirilmesi istenecek. (Hürriyet)



