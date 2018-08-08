5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, jandarma birlikleri tarafından icra edilen operasyonlarda bugün, Van’ın Gürpınar ilçesinde 2, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 ve Şemdinli’de 1 terörist olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

08 Ağustos 2018, Çarşamba 20:32
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ŞEHİDİN İNTİKAMI ALINDI

Hakkari Yüksekova’da ölü olarak ele geçirilen 2 teröristin, 3 Ağustos 2018 tarihinde aynı bölgede POH birliklerine yapılan ve bir polisin şehit olmasına neden olan EYP’li saldırının faili olduğu tespit edildi. 

ANKARA (İHA)


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