5 terörist etkisiz hale getirildi

ŞEHİDİN İNTİKAMI ALINDI

Hakkari Yüksekova’da ölü olarak ele geçirilen 2 teröristin, 3 Ağustos 2018 tarihinde aynı bölgede POH birliklerine yapılan ve bir polisin şehit olmasına neden olan EYP’li saldırının faili olduğu tespit edildi.

ANKARA (İHA)



