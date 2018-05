5. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu

"BU ÖDÜLLER MOTİVE EDİYOR"

İdil Janet Demiray

28 kategoride adayların kıyasıya yarıştığı, Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Halkın oylarıyla sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği törene çok sayıda davetli katıldı.“5 Yılda 5 Yıldız’’ sloganıyla kültür, sanat, müzik, medya, ekonomi gibi yaşamın içerisindeki her alanda ödüllerin dağıtıldığı gecede yılın girişimci iş adamı ödülünü Armed Güvenlik ve Alarm Sistemleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz alırken, yılın en iyi yerel yöneticisi ödülünü Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta aldı.Yılın girişimci iş adamı ödülünü alan İbrahim Yılmaz yaptığı açıklamada, “Yılın girişimci iş adamı ödülünü aldık. Sıfır sermaye ile başladığımız bu işte Türkiye geneline yayıldık. İşimiz güvenlik sektörü olduğu için Türkiye’de birçok ilde güvenlik sistemleri yapmaya başladık. Film, sinema ve yapım üzerine yeni bir şirket kurduk. Türkiye’de birkaç ünlü isim ile Türkiye’de sinema filmi çekeceğiz. Bu sinema filmi gerçek hayattan alıntı olup, gerçek bir hikaye olmasına önem veriyoruz. Yılın girişimci ödülünü almak bize gerçekten gurur verdi. Yılın girişimcilik ödülüne birçok aday vardı. Bunların içerisinden bizim seçilmemiz bizi ayrıca onurlandırdı. Türkiye’deki gençler için şunu söylemek isterim. Yapamazsınız, yapmayın etmeyin derlerse inanmayın. Çünkü olumsuz yönde çağrı yapan çok insan var. Kimse bir iş kur, güzel bir şeyler başar demez. Bunun önemi şudur. Kesinlikle başaramazsın, yapamazsın diyenlere kulak asmayın. Başaracağım, yapacağım söyleyin ve başarın” dedi.Kültür ve sanat konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları ile yılın en iyi yerel yöneticisi ödülünü alan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce kültür sanat alanında ülkemizin her geçen gün çok güzel şeyler yaptığını görmek hepimizi heyecanlandırıyor. Bu anlamda bizlerde belediyeler olarak kültür ve sanat ile ilgili projelerimizi ve çalışmalarımızı artırdık. Bunların karşılığında böyle ödüllere layık görülmek tabii ki bizim heyecanımızı artırıyor. İlçemiz adına 2018 yılı itibariyle daha çok kültür ve sanata hizmet etme noktasına ağırlık verdik. Bunun sebebi de insanlar artık ihtiyaçları karşılandıkça farklı şeyler istiyorlar. İstanbul gibi yoğun bir metropol kentinde daha hoş zaman geçirecek, kendini geliştirebilecek kültür ve sanat ile ilgili hizmetler bekliyorlar. Bizde bu anlamda ilçemizde eksikliğini gördüğümüz kültür ve sanat ile ilgili gerek çocuklarımıza, gerek kadınlarımıza yönelik etkinlik ve hizmetlerimizi artırarak bu alanda inşallah önümüzdeki yıllarda daha çok proje ve hizmetler yapmayı planladık. Bu ödüller de bizi daha fazla motive ediyor, daha fazla alanda hizmet yapmaya teşvik ediyor. Her şeyden önce ödülü arkadaşlarımız adına alırken Engelliler Haftası olduğunu hatırlatır ve tüm engelliler adına bu ödülleri de onlara hediye ettiğimizi de ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.Gecede halk oylamasıyla Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri’ni alan isimler şöyle:PostaCNN TürkSoner SarıkabadayıHande YenerAlişanEbru YaşarManuş Baba (Eteği Belinde)Serkan Kaya/İntizar (Asla Bitmiyor)Emre AydınAylaBarış Arduç (Mutluluk Zamanı)Elçin Sangu (Mutluluk Zamanı)Özcan Deniz (Öteki Taraf)SözAşk ve Mavi,Yeni Gelin,Tolga Sarıtaş (Söz),Burcu Kıratlı (Aşk ve Mavi)Yağız Alp Akaydın (Söz),Star TVKral Pop TVNazlı ÇelikCem ÖğretirVeyis AteşAhmet Kural - Murat CemcirKral PopAfrikalı Ali - Kral FMEnes Batur