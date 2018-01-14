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5 yılda 19 kişi denize düşüp öldü, Sarıyerli isyan etti: Sahilimize korkuluk istiyoruz

İstanbul Sarıyer sahil hattında korkuluk olmaması nedeniyle 5 yılda 19 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Sarıyer Kent Dayanışması üyesi bir grup sahilde eylem yaptı

14 Ocak 2018, Pazar 16:25
5 yılda 19 kişi denize düşüp öldü, Sarıyerli isyan etti: Sahilimize korkuluk istiyoruz
5 yıldır sahil şeridine korkuluk yapılması için mücadele verdiklerini söyleyen Sarıyer Kent Dayanışması üyesi yaklaşık 30 kişi, Sarıyer sahilde bir araya geldi.

Eylem yapanlar geçtiğimiz günlerde son olarak Emirgan ve Kireçburnu sahillerinde iki kişinin daha denize düşerek yaralandığını söyledi. 
 

"ARTIK SAHİLLERDEN DENİZE DÜŞÜP ÖLMEK İSTEMİYORUZ"


Grup adına konuşan Sarıyer Kent Dayanışması üyesi Eren Özmen, "Bugün bu sahillerden denize düşen arkadaşlarımız için buradayız. İki gün önce Emirgan ve Kireçburnu sahilinde iki kişi denize düştü ve hastanede yaralı olarak yatıyorlar. 5 yıldır bu sahile bariyer, korkuluk yapılsın diye başvurularımız oldu. Bu 5 yıl içerisinde 19 kişi yaşamını yitirdi. Artık sahillerden denize düşüp ölmek istemiyoruz" dedi.


Emirgan sahilinin gündüz görünümü... Yolda denize düşmeyi önleyici herhangi bir bariyer bulunmuyor, düşüldüğü zaman da tutacak hiçbir yer yok... Sahil yolunun büyük bölümü bu şekilde...
 

"BİR DAKİKA BİLE BEKLEMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"


Sarıyer Kent Dayanışması üyelerinden Eray Özgüner de, İBB'nin şubat ayında korkulukları yapacaklarını söylediğini dile getirerek, "Fakat 5 senedir bekliyoruz. Dilekçeler veriyoruz, telefonlarla arıyoruz. Bürokrasi çok yavaş işliyor. Bizi görmezden geliyorlar. Burada oturan halkın sesine kulak vermiyorlar. 19 can gitti. Canlar giderken bir dakika bile beklemeye tahammülümüz yok. Tabi ki sahilin bariyerlerle kapatılmasını istemiyoruz. Sadece tehlike arz eden yerlere bariyer yapılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Korkulukların olmaması özellikle yaşlı, hasta ve çocuklar açısından tehlike arz ettiğini ifade eden Özgüner, denize düşülmesi durumunda tutunup çıkılacak bir yerin olmadığına dikkat çekti.  
 
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