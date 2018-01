5 yıldızlı otellerde sınav kampı!

HEDEF 5 BİNİN ÜZERİNDE SORU

AİLEDEN UZAK, SINAVA YAKIN

Yusuf Cevahir

yazarı'nın '' başlıklı yazısı şöyle:18 milyonu aşkın öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı. İki haftalık bu sürede öğrenciler için atölyeler, kayak merkezleri, tiyatro, sinema, uzay kampı gibi birçok etkinlik var. Ama her yıl olduğu gibi lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlananların birçoğu bu faaliyetler yerine kendilerini ‘sınav kampı’nda buldu.Dershaneler kapansa da etüd merkezi ya da kurs adıyla apartman katlarında hizmet veren sınava hazırlık kurumları, kış tatilinde öğrencileri bir otelde 7-10 günlük programlarla kampa alıyor. Çoğu beş yıldızlı olan bu otellerin birkaç katı adaylara ayrılıyor. 1200 TL’den başlayan fiyatlardaki kamplarda, başlarında birer eğitimci ve rehberlik hocası olan öğrencilerin her anı titizlikle takip ediliyor.Sabah 08.00 gibi güne başlayan öğrenciler, kendileri için özel olarak ayrılan salonda günde bazen iki kez deneme sınavına katılıyor. Her an ders çalışmak için değerlendiriliyor. Uzun ve zor konular tekrar edilerek yoğunlaştırılmış bir sınav hazırlığı yapılıyor. Üniversiteye giriş için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) hazırlık yapılan bu kamplarda bazen rehber öğretmenler, öğrencileri sınava motive ederken, bazen akşamları da adayların rahatlaması için eğlenceler düzenleniyor.Eğitimcilere göre verimli çalışmayı, adaylara göre ise sosyal hayattan uzaklaşarak belli aralıklarla soru çözmeyi hedefleyen bu kamplarda amaç, sınav havasına girilmesini sağlamak. Kuruma göre değişmekle birlikte düzenli test ve deneme sınavlarında bir günde öğrencilerin yüzlerce soru çözmesi hedefleniyor. Kamp bittiğinde 5 binin üzerinde soru çözmekse adeta üniversiteye girişin anahtarı gibi sunuluyor. Böylece kamptan ayrılan çocuk, “Her geçen zaman aleyhimize, bol bol test çözmeliyiz” mottosuyla hareket ediyor.Bir kenarda havuzun, diğer tarafta her türlü konforun bulunduğu bu otellerde adaylar, hem sınava hazırlanıp hem stres atıp hem de dinleniyor. Bazı kurumlar kaygılı olanlara çalışma davranışı ve nefes alma egzersizleri yaptırıyor. Sıkılan, yarıştan kopanlar otelde teftişe çıkan öğretmenler tarafından yakalanıyor. Aileden uzak, sınava yakın bu kamplarda o büyük günün provasını yaptıran kurumlar da oluyor. Okul sıraları otele taşınıp, adaylar sabah erkenden ‘sınav’ için uyandırılıp kimlik kontrolünden geçirilip, telefonları dışarıda bırakılıp salona alınarak, önlerine testler konuluyor.Tatille birlikte bu otel programları da bittiğinde kurumlar gelecek sene daha çok adayı kampa yazdırma telaşına düşer. Sınavlar olduğu sürece ne bu yarış biter ne de kamplar, kurslar sona erer.